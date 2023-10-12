Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AS Roma Belum Terkalahkan di Liga Eropa 2023-2024, 2 Faktor Ini Jadi Kunci Sukses

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |04:13 WIB
AS Roma Belum Terkalahkan di Liga Eropa 2023-2024, 2 Faktor Ini Jadi Kunci Sukses
Para pemain AS Roma berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA AS Roma tampil gacor di Liga Eropa 2023-2024 sejauh ini. Alhasil, mereka pun belum terkalahkan. Ternyata, ada 2 faktor yang menjadi kunci suksesa AS Roma.

Pemain AS Roma, Mile Svilar, mengatakan komitmen dan ambisi timnya untuk meraih kemenangan menjadi kunci sukses belum terkalahkan sejauh ini di Liga Eropa. Jadi, para pemain berlomba-lomba menunjukkan performa terbaiknya.

AS Roma

Pemain berposisi kiper itu mengatakan sangat senang saat ini timnya belum hilang poin dalam Liga Eropa 2023-2024. Jadi, kerja keras pemain di lapangan sejauh ini membuahkan hasil dan harus dipertahankan ke depan.

"Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, meraih kemenangan besar, tiga poin penting," kata Mile Svilar, dilansir dari Tuttomercato, Kamis (12/10/2023).

"Kami memiliki enam poin lagi klasemen Liga Europa," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/51/2895887/hasil-liga-europa-2023-2024-semalam-liverpool-vs-union-st-gilloise-2-0-as-roma-vs-servette-4-0-2THY1SPyTG.jpg
Hasil Liga Europa 2023-2024 Semalam: Liverpool vs Union St Gilloise 2-0, AS Roma vs Servette 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/03/51/2824567/3-pemain-argentina-bertitel-juara-liga-eropa-yang-bakal-hadapi-timnas-indonesia-V6NZBKRyLw.JPG
3 Pemain Argentina Bertitel Juara Liga Eropa yang Bakal Hadapi Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/03/51/2824420/momen-jose-mourinho-ngamuk-datangi-wasit-di-parkiran-stadion-usai-as-roma-kalah-dari-sevilla-0H8FW7BnaT.JPG
Momen Jose Mourinho Ngamuk Datangi Wasit di Parkiran Stadion Usai AS Roma Kalah dari Sevilla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/51/2823950/komisi-wasit-inggris-bela-anthony-taylor-usai-diserang-fans-as-roma-di-bandara-wxPc8QiHgd.JPG
Komisi Wasit Inggris Bela Anthony Taylor Usai Diserang Fans AS Roma di Bandara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635833/gfc-for-revenge-catat-rekor-lebih-dari-50-ribu-penonton-tampilkan-kebangkitan-tinju-indonesia-di-rcti-superapp-ckn.webp
GFC For Revenge Catat Rekor Lebih dari 50 Ribu Penonton, Tampilkan Kebangkitan Tinju Indonesia di RCTI+ SuperApp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement