AS Roma Belum Terkalahkan di Liga Eropa 2023-2024, 2 Faktor Ini Jadi Kunci Sukses

ROMA – AS Roma tampil gacor di Liga Eropa 2023-2024 sejauh ini. Alhasil, mereka pun belum terkalahkan. Ternyata, ada 2 faktor yang menjadi kunci suksesa AS Roma.

Pemain AS Roma, Mile Svilar, mengatakan komitmen dan ambisi timnya untuk meraih kemenangan menjadi kunci sukses belum terkalahkan sejauh ini di Liga Eropa. Jadi, para pemain berlomba-lomba menunjukkan performa terbaiknya.

Pemain berposisi kiper itu mengatakan sangat senang saat ini timnya belum hilang poin dalam Liga Eropa 2023-2024. Jadi, kerja keras pemain di lapangan sejauh ini membuahkan hasil dan harus dipertahankan ke depan.

"Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, meraih kemenangan besar, tiga poin penting," kata Mile Svilar, dilansir dari Tuttomercato, Kamis (12/10/2023).

"Kami memiliki enam poin lagi klasemen Liga Europa," lanjutnya.