PENYERANG Manchester United, Wout Weghorst, akhirnya buka suara kenapa memegang logo This is Anfield yang berada di Stadion Anfield. Penyerang asal Belanda ini mengaku memegang logo This is Anfield karena ingin menghalangi pemain Liverpool, Virgil van Dijk, menyentuh logo yang sama.

Wout Weghorst paham sebelum laga dimulai di Stadion Anfield, Virgil van Dijk selalu menyentuh bacaan This is Anfield tersebut. Karena itu, Wout Weghorst bermaksud menghalangi Virgil van Dijk, namun faktanya pemain yang dipinjam Manchester United dari Burnley itu secara jelas memegang logo tersebut tanpa menghalang-halangi Van Dijk.

“Biasanya saya tidak peduli dengan apa yang dibahas media. Namun, untuk yang satu ini saya harus bersuara untuk menghargai suporter Manchester United yang luar biasa penting bagi saya,” tulis Wout Weghorst di akun Instagram-nya.

“Saya ingin mengklarifikasi video yang viral di media sosial. Saya tahu rekan saya di Timnas Belanda yang membela Liverpool, Virgil van Dijk, selalu menyentuh logo tersebut sebelum pertandingan di Anfield. Karena itu, saya ingin mencegah Van Dijk menyentuh logo itu dan mencoba melakukan konfrontasi sebelum pertandingan,” lanjut Wout Weghorst.

Wout Weghorst juga menolak anggapan yang menyebut ia sebagai fans Liverpool. Penyerang bertinggi badan 197 sentimeter itu mengaku sebagai fans fanatik FC Twente dan kini siap mengerahkan selururu kekuatannya untuk Manchester United.

“Sejak kecil saya merupakan fans FC Twente. Sekarang dengan penuh kebanggaan saya bermain untuk Manchester United. Dedikasi saya untuk klub ini tak perlu diragukan lagi,” tegas Wout Weghorst.

Aksi Wout Weghorst sebelum laga Liverpool vs Manchester United yang digelar pada Minggu, 5 Maret 2023 malam WIB memang menarik perhatian. Wout Weghorst menyentuh bacaan This is Anfield, ritual yang kerap dilakukan pemain-pemain Liverpool sebelum pertandingan. Apes bagi Wout Weghorst, aksinya memegang logo tersebut terlihat jelas oleh kamera. Ia pun menjadi bulan-bulanan fans Manchester United yang dikenal sebagai anti Liverpool. BACA JUGA: Menggila di Benfica, Goncalo Ramos Gabung Manchester United pada Musim Panas 2023? Ironisnya, Wout Weghorst tampil buruk dalam laga tersebut dan hanya bermain 58 menit. Lebih parahnya lagi, Manchester United merasakan kekalahan tertelak dalam sejarah mereka mentas di Premier League, yakni dibantai Liverpool dengan skor 7-0!

