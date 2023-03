HASIL AS Roma vs Juventus di Liga Italia 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Bertanding di Stadion Olimpico, Roma, Senin (6/3/2023) dini hari WIB, laga big match ini pun berkahir 1-0 untuk kemenangan AS Roma.

Adapun gol tunggal AS Roma dicetak oleh Gianluca Manicini pada menit ke-53. Sementara itu, atas hasil ini, AS Roma berhasil melesat ke posisi empat besar dengan raihan 47 poin. Di sisi lain, Juventus terdampar di posisi kedelapan dengan koleksi 35 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publik sendiri, AS Roma mencoba mencetak gol lebih dulu. Akan tetapi, serangan yang dibangun oleh tim asuhan Jose Mourinho ini masih menuai kebuntuan.

Sebaliknya, Juventus juga tak mau kalah dari tim tuan rumah. Di pertandingan ini, Juventus lebih banyak menguasai bola.

Hal itu terlihat dari statistik pertandingan, yang 59 persen soal penguasaan bola. Sementara itu, tim berjuluk Si Nyonya Tua tersebut pun bisa melesatkan total 9 tembakan, di mana 7 di antaranya mengarah ke gawang Rui Patrico.

Kendati demikian, AS Roma bukan tanpa peluang. Paulo Dybala sempat membuat barisan pertahanan Juventus kerepotan. Sayangnya, tembakannya masih bisa dibendung lini bertahan Juventus.

Sementara itu, Juventus hampir mencetak gol di babak pertama. Adalah Locatelli yang mendapat peluang tersebut. Akan tetapi, upayanya masih bisa dimentahkan Rui Patricio dengan baik. Laga AS Roma vs Juventus berakhir 0-0 di babak pertama.

Babak Kedua Di babak kedua, Juventus melakukan pergantian. Leandro Bonucci dimasukkan menggantikan Alex Sandro, untuk menjaga pertahanan agar tak kecolongan dari AS Roma. Sayangnya, upaya itu gagal terealisasi. AS Roma berhasil mencuri gol ketika pertandingan memasuki menit ke-53. Gianluca Mancini berhasil membuka keunggulan AS Roma lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti. Kemudian, Juventus coba bangkit perlahan dari ketertinggalan. Mereka mendapat sejumlah peluang manis, namun gagal dikonversi menjadi gol. Sedangkan AS Roma terus memperkuat lini pertahanan tim, agar tidak kebobolan. Menjelang bubaran laga, Juventus justru tertimpa nasib sial. Salah satu pemain mereka, Moise Kean terkena kartu merah pada menit ke-89! Padahal, Kean sendiri baru masuk di menit ke-89 menggantikan Juan Cuadrado. Kehilangan satu pemain, membuat Juventus kesulitan menembus pertahanan AS Roma. Alhasil, Si Nyonya Tua (julukan Juventus) kalah 0-1 dari AS Roma. Susunan pemain AS Roma vs Juventus: AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini, Roger Ibanez; Wijnaldum, Nemanja Matic, Bryan Cristante, Zalewski, Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala Pelatih: Jose Mourinho Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Alex Sandro, Bremer; Juan Cuadrado, F. Kostic, Adrien Rabiot, M. Locatelli, N. Fagioli; Angel Di Maria Dusan Vlahović Pelatih: Massimiliano Allegri

