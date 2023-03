JADWAL Liga Inggris 2022-23 hari ini, Sabtu 4 Maret 2023 akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Terdapat tujuh pertandingan termasuk Arsenal vs Bournemouth dan Chelsea vs Leeds United yang akan bertanding pada hari ini.

Pekan ke-26 Liga Inggris 2022-23 akan dilanjutkan hari ini, pertandingan pertama berlangsung pada pukul 19.30 WIB dan pertandingan terakhir dimainkan pada Minggu 5 Maret 2023 dinihari pukul 00.30 WIB.

Manchester City kalahkan Bristol City di Piala FA pada laga terakhir mereka (FOTO: REUTERS).

Pertandingan pertama yang tersaji hari ini adalah duel besar antara Manchester City vs Newcastle United. Kedua tim sama-sama memiliki misi besar, Manchester City ingin mengejar Arsenal dalam perburuan gelar juara, Newcastle United ingin terus bersaing masuk keempat besar.

Pada Pukul 22.00 WIB, terdapat lima pertandingan yang dimainkan secara bersamaan. Pecinta Liga Inggris harus pintar-pintar untuk memilih pertandingan mana yang harus ditonton.

Arsenal vs Bournemouth akan dimainkan pukul 22.00 WIB, laga ini diprediksi berjalan seru karena kepentingan dari kedua tim. Arsenal ingin konsisten menjaga jarak lima poin dari Manchester City dari perburuan gelar juara Liga Inggris 2022-23, Bournemouth ingin menjauh dari jurang degradasi.

Ada juga Chelsea vs Leeds United, laga yang sepertinya sangat penting bagi Graham Potter. Kekalahan di laga ini bisa membuat Graham Potter kehilangan pekerjaanya sebagai pelatih kepala Chelsea.

Sementara itu, Leeds United datang ke Stamford Bridge dengan pelatih baru mereka yakni Javi Gracia, pelatih asal Spanyol tentu bertekad meraih tiga poin dari London untuk menjauhkan Leeds United dari jurang degradasi.

Aston Villa vs Crystal Palace, Brighton and Hove Albion vs West Ham, dan Wolverhampton Wanderers vs Tottenham juga dimainkan pada jam yang sama. Pertandingan terakhir pekan ke-26 Liga Inggris 2022-23 hari ini adalah Southampton vs Leicester City.

Southampton sempat permalukan Chelsea di Stamford Bridge dengan kemenangan 1-0 (FOTO: REUTERS).

Southampton yang saat ini berada di posisi terbawah klasemen bertekad meraih kemenangan saat menjamu Leicester City di St Mary Stadium. Kekalahan di laga ini akan membuat Southampton semakin berpeluang untuk terdegradasi dari Liga Inggris.

Berikut Jadwal Liga Inggris 2022-23 Hari Ini, Sabtu 4 Maret 2023:

Pukul 19.30 WIB - Manchester City vs Newcastle United (Etihad Stadium)

Pukul 22.00 WIB - Chelsea vs Leeds United (Stamford Bridge)

Pukul 22.00 WIB - Arsenal vs Bournemouth (Emirates Stadium)

Pukul 22.00 WIB - Aston Villa vs Crystal Palce (Villa Park)

Pukul 22.00 WIB - Brighton and Hove Albion vs West Ham (Amex Stadium)

Pukul 22.00 WIB - Wolverhampton Wanderers vs Tottenham (Molineux Stadium)

Minggu, 5 Maret 2023

Pukul 00.30 WIB - Southampton vs Leicester City (St Mary Stadium)