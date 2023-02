INVESTOR Qatar konfirmasi bakal akuisisi Manchester United. Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, pimpinan Bank Islam Qatar, mengonfirmasi pembelian Manchester United dari Keluarga Glazer.

Kabar bahwa investor Qatar akan mengakuisi The Red Devils – julukan Manchester United – telah beredar selama beberapa waktu terakhir. Mereka menyambut niatan Keluarga Glazer untuk menjual klub sejak pengujung tahun 2022 lalu.

Kini, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani mengonfirmasi penawaran untuk Manchester United. Tak tanggung-tanggung, dia menawar untuk keseluruhan kepemilikan klub, yaitu 100 persen.

Dalam keterangannya, Sheikh Jassim mengutarakan hasratnya untuk mengembalikan Manchester United ke era kejayaannya. Dia berharap untuk bisa merebut hati dari para pendukung Manchester United.

“Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani mengonfirmasi pada hari ini mengenai pengajuan penawaran untuk 100 persen kepemilikan Manchester United Football Club,” demikian pengumuman yang dikutip dari cuitan jurnalis Fabrizio Romano, Sabtu (18/2/2023) dini hari WIB.

“Rencana penawaran adalah untuk mengembalikan klub kepada era kejayaannya baik di dalam maupun luar lapangan. Dan yang terpenting adalah untuk menemukan tempat di hati para pendukung Manchester United Football Club sekali lagi,” lanjut pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, pernyataan tersebut mengatakan bahwa pembelian Manchester United diakuisisi tanpa utang. Kemudian, menjanjikan reformasi di kamp latihan, stadion dan infrastruktur lainnya.

“Penawaran akan sepenuhnya dilaksanakan tanpa utang via Nine Two Foundation milik Sheikh Jassim, yang akan berinvestasi kepada tim sepakbola, kamp latihan, stadion, dan infrastruktur yang lebih luas, pengalaman fans dan juga komunitas yang didukung klub,” tambah pernyataan itu.

“Visi dari penawaran untuk Manchester United Football Club adalah untuk mengenalkan kejayaan sepakbola, dan diakui sebagai klub sepakbola terbesar di dunia,” demikian pernyataan itu.

Proses penawaran baru saja dimulai dan belum diterima oleh Manchester United. Hingga berita ini disusun, Manchester United belum merilis pernyataan apa pun mengenai hal ini.