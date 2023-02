PENYEBAB gelandang serang Manchester City, Kevin De Bruyne, mendorong Mikel Arteta di laga Arsenal vs Manchester City akan diulas Okezone. Pertandingan tersebut telah digelar pada Kamis (16/2/2023) dini hari WIB di Stadion Emirates, London.

The Citizens -julukan Manchester City- melawat ke markas The Gunners -julukan Arsenal- pada laga tunda pekan ke-12 Liga Inggris 2022-2023. Duel dua tim papan atas klasemen itu dimenangkan Manchester City dengan skor meyakinkan 3-1.

Kesuksesan Manchester City menghajar Arsenal di laga tandangnya itu salah satunya berkat penampilan apik Kevin De Bruyne. The Citizens menang via gol masing-masing dari Kevin De Bruyne (24'), Jack Grealish (72'), dan Erling Haaland (82'). Sementara The Gunners hanya bisa mencetak satu gol via Bukayo Saka (42' P).

Berkat kemenangan ini, Manchester City berhasil merebut puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 dari Arsenal. Meski sama-sama memiliki 51 poin, The Citizens unggul selisih gol atas Arsenal.

Menariknya, pada laga dua kontestan calon juara Liga Inggris 2022-2023 itu, ada insiden Kevin De Bruyne mendorong pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Kejadian itu tepatnya di awal babak kedua pada menit ke-51.

Saat itu, Kevin De Bruyne sedang berusaha mengambil bola yang keluar lapangan. Namun, di depannya, ada Mikel Arteta yang seolah menghalanginya dalam mengambil bola.

Karena itu, insiden tersebut menjadi penyebab keduanya terlibat gesekan. Kevin De Bruyne pun mendorong Mikel Arteta untuk bisa mengambil bola. Bukan hanya itu, kapten Manchester City itu juga menunjuk ke arah Mikel Arteta. Beruntungnya, tak ada lagi insiden lanjutan setelah itu. Mikel Arteta pun seolah tak menganggap serius aksi yang dilakukan gelandang andalan The Citizens tersebut. Setelah itu, Kevin De Bruyne kembali melakukan aksi ciamik pada menit ke-82. Ia membuka ruang saat Ilkay Gundogan memimpin serangan cepat. De Bruyne berhasil menerima umpan dari Gundogan dan membuat assist untuk gol Erling Haaland sekaligus memastikan kemenangan 3-1 Manchester City, Namun, sialnya Kevin De Bruyne ditarik keluar sebelum laga berakhir dan digantikan Kalvin Phillips. Saat berjalan menuju bangku cadangan pemain Manchester City, Kevin De Bruyne mendapat ejekan dari arah tribun fans Arsenal. Bahkan, ia dilempari botol.