SEBANYAK 3 pemain top Timnas Brasil yang aksinya wajib ditunggu di Piala Dunia U-20 2023 akan diulas Okezone. Brasil merupakan salah satu tim terkuat yang penampilannya selalu dinanti-nanti para pencinta sepakbola.

Timnas Brasil U-20 sendiri menjadi satu dari dua tim Amerika Selatan yang lolos di Piala Dunia U-20 2023. Ajang bergengsi internasional satu ini pun akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang.

Dalam ajang Copa America U-20 2023, Brasil sukses menduduki peringkat kedua dengan poin 10 di bawah Uruguay. Dengan capaiannya itu, mereka dipastikan lolos bersama Uruguay ke Piala Dunia U-20 2023.

Hal itu didapatkan usai menunjukkan penampilan impresif dan membuat mereka tak terkalahkan di Copa America U-20 2023. Dari 4 pertandingan, Selecao tercatat menang 3 kali dan imbang satu kali.

Tentunya hal ini tak lepas dari produktivitas anak asuh Ramon Menezes itu. Ada beberapa pemain hebat yang cukup berpengalaman kala merumput di lapangan hijau.

Bahkan tak sedikit dari mereka menjadi bagian klub-klub besar Eropa. Lantas, siapa sajakah pemain Brasil yang aksinya wajib ditunggu di Piala Dunia U-20 2023?

Berikut 3 Pemain Top Timnas Brasil yang Aksinya Wajib Ditunggu di Piala Dunia U-20 2023

3. Savio Moreira





Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Savio Moreira. Moreira merupakan salah satu pemain dari PSV Eindhoven dan termasuk dalam skuad Timnas Brasil U-20 di Copa America U-20 2023.

Meski tak menyumbangkan satu gol pun, pemain 18 tahun ini berhasil menjadi bagian dari tim senior di PSV Eindhoven. Bersama klub Belanda ini, Savio telah tampil 6 kali dengan 2 assist di Liga Belanda 2022-2023.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

2. Vitor Roque

Selanjutnya adalah pemain muda Athletico Paranaense, Vitor Roque. Ia menjadi bintang ketika membela Timnas Brasil U-20 di Copa America U-20 2023. Meski baru dipanggil Menezes, pemain berusia 17 tahun ini sudah tampil sebanyak tiga pertandingan. Menariknya, ia telah mencetak enam gol dan menjadi top skor sementara Copa America U-20 2023. 1. Andrey Santos

Terakhir adalah pemain anyar Chelsea, Andrey Santos. Di Copa America U-20 2023, Andrey Santos sukses mengoleksi lima gol untuk Timnas Brasil U-20. Bersama dengan Vitor Roque, Andrey Santos menjadi dua pemain Brasil yang mencetak banyak gol di Copa America U-20 2023. Tentu saja penampilannya bersam Timnas Brasil U-20 sangat dinanti di Piala Dunia U-20 2023. Itulah 3 pemain top Timnas Brasil yang aksinya wajib ditunggu di Piala Dunia U-20 2023