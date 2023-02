ALASAN kenapa Manchester City disebut sebagai tetangga paling berisik oleh Manchester United akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. The Citizens -julukan Manchester City- memiliki panggilan yang cukup kocak dari rival sekotanya, The Red Devils -julukan Manchester United.

Seperti diketahui, rivalitas antara Manchester City dan Manchester United selalu menjadi sorotan para pencinta sepakbola Inggris. Bagaimana tidak, kedua tim yang bermarkas di Manchester itu kerap menyuguhkan pertarungan penuh emosi.

Namun jika melihat dari segi prestasi, Manchester United unggul jauh dari Manchester City. The Red Devils masih menjadi tim tersukses di Liga Inggris dengan total telah meraih 20 gelar sejak musim 1907-1908, sedangkan The Citizens baru meraih 8 gelar.

Menariknya, kesuksesan Manchester United yang sangat menonjol terjadi kala dilatih Sir Alex Ferguson. Bersama juru taktik asal Skotlandia itu, The Red Devils telah merengkuh 13 gelar Liga Inggris.

Namun sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson, Manchester United mengalami kemunduran. Mereka belum pernah menjuarai Liga Inggris lagi setelah musim 2012-2013 hingga musim ini.

Sebaliknya, Manchester City telah mengalami peningkatan prestasi yang sangat pesat dalam waktu kurang lebih satu dekade ke belakang. Usai meraih gelar juara Liga Inggris pada 1936-1937 dan 1967-1968, The Citizens konsisten menambah titelnya pada 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022.

Selain itu, Manchester City berhasil mengusik Manchester United dalam perebutan gelar Liga Inggris. Sehingga The Citizens kerap diejek dengan sebutan ‘tetangga paling berisik’ oleh Manchester United.

Sebutan ‘tetangga paling berisik’ terhadap Manchester City muncul pada 2009. Kala itu, Sir Alex Ferguson menjadi orang pertama yang melontarkan kalimat menohok tersebut.

“Terkadang, Anda punya tetangga yang berisik (Manchester City). Anda tidak bisa berbuat apapun soal itu. Mereka selalu berisik. Anda hanya harus terbiasa dengan itu, menyetel televisi dan mengatur suaranya sedikit lebih keras. Hari ini (dulu), para pemain menunjukkan performa mereka. Itu adalah jawaban terbaik dari semuanya,” ungkap Sir Alex Ferguson, dikutip dari Starting Eleven, Kamis (9/2/2023).

Sir Alex Ferguson mengucapkan ‘tetangga paling berisik’ tersebut ketika adu mulut dengan pelatih Manchester City saat itu, Mark Hughes. Tepatnya pasca laga sengit yang dimenangkan Manchester United atas rival sekotanya itu dengan skor 4-3 pada awal musim 2009-2010.

Usut punya usut, Alex Ferguson juga kesal terhadap sikap fans Manchester City yang beberapa kali menyindir Manchester United karena The Citizens berhasil membujuk mantan pemain The Red Devils, Carlos Tevez agar menolak perpanjangan kontrak di Old Trafford untuk hijrah ke Etihad Stadium.

Hingga kini, sebutan ‘tetangga paling berisik’ itu digunakan oleh fans Manchester United untuk mengolok-olok Manchester City. Dengan anggapan, Manchester City tak lebih dari bayang-bayang nama besar The Red Devils di Kota Manchester.