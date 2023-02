PREDIKSI skor Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2022-2023 akan diulas Okezone. The Blues -julukan Chelsea- akan bersua The Cottagers -julukan Fulham- di pekan ke-22 Liga Inggris musim ini.

Laga tersebut akan berlangsung di Stamford Bridge, London, pada Sabtu (4/2/2023) pukul 03.00 WIB. Kedua tim diyakini bakal berjuang mati-matian untuk meraih poin penuh di pertandingan ini.

Pasalnya, tiga poin akan sangat berharga untuk kedua tim mengingat mereka saat sama-sama berkutat di papan tengah klasemen sementara. Untuk Chelsea, mereka berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 29 poin.

Sementara itu, tim tamu bertengger di peringkat ketujuh dengan mengantongi 31 poin. Dengan selisih poin yang sangat sedikit itu, maka kedua tim akan saling menunjukkan performa terbaik demi menuntaskan misi masing-masing.

Chelsea yang tampil di hadapan pendukung sendiri diprediksi akan menggila. Sebab, mereka memiliki segudang pemain yang jauh lebih berkualitas dari Fulham.

Apalagi, mereka kedatangan banyak pemain baru di bursa transfer Januari 2023 kemarin. Sebut saja dua pemain bintang Enzo Fernandez dan Mykhailo Mudryk.

Dengan tambahan amunisi baru, Graham Potter pun diyakini bakal meracik strategi sebaik mungkin. Hal itu dilakukan agar ia bisa mendongkrak posisi Chelsea di klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Kendati begitu, Chelsea wajib mewaspadai Fulham di pertandingan nanti. Sebab Fulham memiliki senjata utama yang bisa menghancurkan The Blues, dia adalah sang bomber Aleksandar Mitrovic. Melihat ulasan di atas, Okezone memprediksi laga antara Chelsea kontra Fulham akan berakhir sama kuat. Skor akhir dari kedua tim diprediksi 2-2. Berikut Prediksi Skor Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2022-2023 Okezone: Chelsea 2-2 Fulham Whoscored: Chelsea 1-1 Fulham Sportskeeda: Chelsea 1-1 Fulham Sportsmole: Chelsea 2-1 Fulham Berikut Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2022-2023 Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Benoit Badiashile, Lewis Hall; Enzo Fernandez, Mateo Kovacic; Hakim Ziyech, Mason Mount, Mykhailo Mudryk; Kai Havertz. Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno; Kenny Tete, Issa Diop, Tim Ream, Antonee Robinson; Joao Palhinha, Harrison Reed; Willian, Andreas Pereira, Bobby De Cordova-Reid; Aleksandar Mitrovic.