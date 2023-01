ALASAN kenapa fans Manchester City disebut fans gaib akan dibahas dalam artikel ini. Kehadiran para suporter saat pertandingan akan menjadi tambahan semangat para pemain yang bertanding di lapangan.

Sebab demikian, suporter kerap kali disebut dengan pemain ke-12 dalam sepakbola. Memiliki basis suporter fanatik yang setia merupakan suatu keuntungan bagi sebuah tim.

Ambil contoh fans Manchester United, yang terus mendukung, meski mereka sudah ditinggal Sir Alex Ferguson. Padahal, tim berjuluk Setan Merah itu sudah puasa gelar Liga Inggris, sejak ditinggalnya Sir Alex Ferguson.

Kemudian, ada pula basis fans Liverpool. Mereka diketahui selalu setia mendukung Liverpool, meski sempat puasa gelar Liga Inggris. Bahkan, solidaritas mereka terbentuk sampai muncul slogan You Never Walk Alone.

Namun bagaimana jika sebuah klub besar sepakbola tidak memiliki basis fans yang banyak? Salah satunya Manchester City, yang notabene rival utama Manchester United.

Berbanding terbalik dengan Setan Merah, fans Manchester City tak sebanyak Manchester United. Di Indonesia pun pendukung Manchester City disebut dengan fans gaib!

Sebetulnya, Manchester City punya deretan pendukung, yang diketahui bernama Citizens. Jika dalam bahasa Indonesia, arti dari kata itu adalah tetangga yang berisik.

Fans Manchester City disebut sebagai fans gaib berawal pada 2008 silam. Ketika itu, Manchester City dibeli oleh pengusaha Timur Tengah bernama Sheikh Mansour.

Sheikh Mansour menyulap Manchester City menjadi klub kaya setelah membeli 90 persen saham mereka. Sebelumnya, Manchester City merupakan klub biasa yang tidak punya prestasi mentereng.

Secara sejarah, Manchester City tidak memiliki torehan prestasi yang gemilang. Tentu itu berbanding terbalik dengan Manchester United, Arsenal, dan Liverpool. Namun, kehadiran Sheikh Mansour sekan bak angin segar bagi mereka. Setelah disuntik dana besar, Manchester City berubah menjadi tim yang mengerikan di Liga Inggris. Bahkan, tim berjuluk The Citizens masuk ke dalam deretan The Big Six Liga Inggris. Setelah kejayaan itu, banyak fans Manchester City mendadak bermunculan, terutama di Indonesia. Sebab itu istilah fas gaib mulai populer di kalangan sepakbola, khususnya Indonesia. Hal ini menandakan fans Manchester City adalah fans yang baru mengagumi klubnya belum lama ini. Selain karena prestasi Manchester City dalam satu dekade terakhir ini, sebutan fans gaib juga menguat karena kurang fanatiknya pendukung The Citizens. Hal ini pernah terlihat saat Manchester City menjamu RB Leipzig di Liga Champions 2021-2022. Di laga itu, Manchester City menang dengan skor telak 6-3. Namun, Etihad Stadium, kandang Manchester City hanya dihadiri sekira 38.000 penonton saja! Padahal, Etihad Stadium memiliki kapasitas hingga 55.000 penonton. Sebab itu mengapa istilah fans gaib muncul untuk pendukung Manchester City.