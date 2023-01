PENYERANG andalan AS Roma, Tammy Abraham mengaku betah di timnya saat ini. Pemain berkebangsaan Inggris itu mengakui kehadiran Jose Mourinho di AS Roma jadi salah satu alasan dirinya senang berseragam AS Roma sampai saat ini.

Seperti diketahui, Tammy didatangkan AS Roma pada 2021 dari Chelsea. Hingga saat ini, pemain 25 tahun tersebut mampu menunjukkan kualitas yang sangat baik di lini depan Giallorossi (julukan AS Roma).

Pada musim ini, Tammy pun kembali menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan sebagai penyerang AS Roma. Ia telah berhasil menghasilkan enam gol serta empat assist dari 25 pertandingan di semua kompetisi.

Performa yang ditunjukan Tammy tentu saja tidak terlepas dari pengaruh Mourinho sebagai pelatih. Menggambarkan kedekatannya dengan sang pelatih, Tammy pun menganggap bahwa Mourinho adalah pamannya sendiri.

"Seperti yang sering saya katakan, dia seperti paman saya dari Roma,” ungkap Tammy Abraham dilansir dari Tutto Mercato, Jumat (27/1/2023).

Bahkan, Tammy juga mengatakan kepada Mourinho bahwa dirinya lebih merasa nyaman bermain di Italia bersama AS Roma ketimbang di Inggris. Tammy mengaku selalu menikmati waktu-waktunya di Italia selama ini.

“Kami berbicara sebelum datang ke sini, dia bertanya apakah saya lebih suka tinggal di Inggris yang hujan atau menikmati matahari di Roma. Saya menikmati setiap saat," terangnya. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu pertanda yang baik bagi Tammy agar terus bersinar bersama AS Roma. Pasalnya, Tammy masih memiliki kontrak untuk menetap bersama AS Roma hingga 2026 mendatang.