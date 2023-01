RIYADH – Sekretaris Jenderal Federasi Sepakbola Arab Saudi, Ibrahim Alkassim, angkat bicara soal peluang menyatukan kembali Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi di liga yang sama. Dia pun mengaku bermimpi mewujudkan hal tersebut.Namun, ia tak mengetahui peluang La Pulga -julukan Lionel Messi- untuk melanjutkan karier di Arab Saudi.

Sebagaimana diketahui, Al-Nassr secara mengejutkan berhasil merekrut Cristiano Ronaldo di penghujung 2022. Klub asal Arab Saudi itu memberi gaji sebesar 200 juta euro atau sekira Rp3,2 triliun kepada mantan penyerang Manchester United tersebut.

Sebelum menjalani laga debut bersama Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tampil terlebih dahulu bersama Riyadh All Star. Ia berkesempat tampil menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga persahabatan di King Fahd Stadium, Arab Saudi, Jumat 20 Januari 2023 dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Riyadh All Star harus menyerah 4-5 dari Les Parisien -julukan PSG. Gol kemenangan PSG dicetak oleh Lionel Messi (3’), Marquinhos (43’), Sergio Ramos (53’), Kylian Mbappe (60’), dan Hugo Ekitike (78’).

Sedangkan gol balasan Riyadh All Star, ini dibuat oleh Cristiano Ronaldo (34' dan 45+6'), Jang Hyun Soo (56’), dan Talisca (90+4’). Meski menelan kekalahan, Cristiano Ronaldo keluar sebagai Man of The Match atau pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

Di sisi lain, bergabungnya Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr membuat Al-Hilal tak ingin kalah. Kabarnya, mereka ingin mendatangkan Lionel Messi dan siap memberi gaji sebesar USD300 juta atau sekira Rp4,6 triliun per tahun.

Alkassim sendiri mengaku tak mengetahui peluang Lionel Messi untuk melanjutkan karier di Liga Arab Saudi bersama Al-Hilal. Kendati demikian, ia mengaku ingin melihat mantan bintang Barcelona itu melanjutkan kaarier di Arab Saudi, mengikuti jejak Cristiano Ronaldo.

"Saat ini, kami tidak tahu apa-apa tentang kemungkinan kedatangan Lionel Messi, meskipun saya tidak menyembunyikannya, sebagai Federasi Sepakbola Arab Saudi, kami ingin dia suatu hari nanti bermain di liga domestik," kata Alkassim, dilansir dari Marca, Selasa (24/1/2023).

Alkassim menjelaskan, pihaknya ingin meningkatkan Liga Arab Saudi agar lebih dikenal. Salah satu caranya tentu saja dengan menyatukan Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. "Gagasan federasi selalu untuk meningkatkan sepakbola kami, dan tentu saja kami ingin melihat Cristiano dan Messi di liga yang sama lagi, tetapi kenyataannya kami tidak tahu apa-apa sekarang," ucapnya. Sementara itu, Lionel Messi dikabarkan belum mendapatkan tawaran resmi dari klub Arab Saudi. Namun, PSG kabarnya akan memberikan perpanjangan kontrak kepada penyerang berusia 35 tahun tersebut.