3 faktor yang buat Cristiano Ronaldo girang bukan main di laga Riyadh All Star vs PSG. Salah satu hal yang jadi sorotan megabintang Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, itu adalah bertemu dengan teman lamanya.

Ya, duel seru baru saja tersaji dalam pertemuan Riyadh All Star vs PSG di King Fahd Stadium, Arab Saudi, Jumat (20/1/2023) dini hari WIB. Duel ini mencuri perhatian besar karena mempertemukan lagi dua megabintang dunia, Lionel Messi melawan Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pun menunjukkan kelasnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa dalam laga persahabatan Riyadh All Stars vs PSG. Pada laga itu, Ronaldo memperkuat Riyadh All Stars, yaitu gabungan dari dua tim raksasa Liga Arab Saudi, Al-Nassr dan Al-Hilal.

BACA JUGA: Cristiano Ronaldo Kebingungan Dapat Gelar Man of The Match di Laga Riyadh All Star vs PSG

Berlangsung sengit sepanjang waktu, Les Parisiens -julukan PSG- yang diperkuat Messi akhirnya berhasil memenangi laga persahabatan melawan Riyadh All Stars itu. Laga berakhir dengan skor tipis 5-4.

BACA JUGA: Usai Laga Riyadh All Star vs PSG, Achraf Hakimi Dibikin Takjub dengan Satu Hal di Arab Saudi

Adapun, lima gol kemenangan PSG dicetak oleh Lionel Messi (3’), Marquinhos (43’), Sergio Ramos (53’), Kylian Mbappe (penalti 60’), dan Hugo Ekitike (78’). Sementara itu, empat gol Riyadh All Star disumbang brace Cristiano Ronaldo (penalti 34’ dan 45+6’), Jang Hyun Soo (56’), dan Talisca (90+4’).

Selepas pertandingan, Cristiano Ronaldo mengaku ada tiga hal yang membuatnya senang di laga melawan Messi itu. Apa saja? Berikut 3 faktor yang buat Cristiano Ronaldo girang bukan main di laga Riyadh All Star vs PSG.

3. Debut di Arab Saudi





Salah satu faktor yang buat Cristiano Ronaldo girang bukan main di laga Riyadh All Star vs PSG adalah pemilik lima gelar Ballon dOr itu akhirnya bisa debut di Arab Saudi. Ini jadi momen pertamanya merumput setelah kepindahannya dari Manchester United ke Al-Nassr.

Ronaldo belum sama sekali melakoni debutnya bersama klub raksasa Liga Arab Saudi itu di kompetisi resmi. Meski melakukan debut di laga persahabatan, CR7 masih memiliki ketajaman di usianya yang ke-37 tahun setelah mencetak brace yang memukau.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Cetak Gol Kemudian yang kedua, lanjut Ronaldo, dirinya senang karena bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Bagaimana tidak, dia terakhir mencetak gol saat masih membela Setan Merah -julukan Manchester United- beberapa bulan lalu. Di laga melawan PSG pun, Ronaldo benar-benar bersinar karena mencetak brace alias dua gol. Dia pun ditapuk menjadi man of the match di akhir laga. 1. Ketemu Kawan Lama Lalu, hal ketiga yang membuat Ronaldo senang yaitu bisa bertemu dengan kawan lamanya. Dia bisa bersua dengan sejumlah mantan rekannya setimnya di Real Madrid yang kini membela PSG, yaitu Sergio Ramos hingga Keylor Navas. Bahkan, dalam unggahannya Ronaldo memasang foto sedang berbincang-bincang dengan Messi. Perbincangan itu pun sontak jadi sorotan karena rivalitas kedua pemain selama ini. "Sangat senang bisa kembali ke lapangan, dan (mencatatkan namanya) pada papan skor!! Dan senang bertemu dengan beberapa teman lama!" tulis Ronaldo di akun Instagram pribadinya, @cristiano, dikutip Jumat (20/1/2023).