USAI laga Riyadh All Star vs PSG, Achraf Hakimi dibikin takjub dengan satu hal di Arab Saudi. Sang bek sayap Paris Saint-Germain (PSG) memuji atmosfer yang dihadirkan oleh para penonton di stadion ketika mereka bertanding.

Laga yang mempertemukan dua megabintang, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tersebut berakhir dengan skor 5-4 untuk kemenangan PSG. Pertandingan berlangsung di Stadion Internasional King Fahd, Riyadh, Jumat (20/1/2023) dini hari WIB.

Lionel Messi mencetak sebuah gol yang diukir pada menit ketiga. Sedangkan empat gol lain untuk Les Parisiens – julukan PSG – diukir oleh Marquinhos (43’), Sergio Ramos (53’), Kylian Mbappe (60’), dan Hugo Ekitike (78’).

Sementara Ronaldo berhasil menyumbang dua gol untuk Riyadh All Star pada menit ke-34 dan 45+6. Kemudian dua gol lainnya dicetak oleh Jang Hyun Soo (56’) dan Talisca (90+4’). Dua gol tersebut membuat CR7 –julukan Ronaldo- keluar sebagai Man of The Match.

Usai pertandingan, Hakimi mengaku sangat menikmati laga persahabatan tersebut. Pemain berpaspor Maroko ini juga terbius dengan atmosfer penonton yang sangat antusias menonton duel antara Messi vs Ronaldo.

β€œIni adalah pertandingan yang bisa kami nikmati, jadi semua orang bisa menikmatinya, para pemain dan penonton juga. Ada banyak gol, dan kami senang dengan penampilan yang kami tampilkan. Saya tahu seperti apa atmosfernya di sini,” kata Hakimi, dilansir dari laman resmi PSG, Jumat (20/1/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

β€œSeluruh negara Arab, mereka mencintai sepakbola, kita bisa melihatnya hari ini, Saya mengetahuinya dengan baik. Kami sangat senang dengan suasana malam ini dan selama dua hari terakhir,” sambungnya. Sebagaimana diketahui, rivalitas antara Messi dan Ronaldo merupakan duel yang sangat dinanti-nanti para pecinta sepakbola. Terlebih semenjak CR7 bergabung ke Real Madrid, karena kedua pemain sering bertemu setiap musim. Maka tak ayal jika penonton hadir memadati King Fahd Stadium. Mengingat, laga tersebut menyajikan duel yang sangat langka akan terjadi di kemudian hari.