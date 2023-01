5 penyebab Cristiano Ronaldo dan Riyadh All Star kalah 4-5 dari PSG menarik dikulik. Sebab, duel yang mempertemukan dua megabintang dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ini ramai disorot.

Ya, duel seru baru saja tersaji dalam pertemuan Riyadh All Star vs PSG di King Fahd Stadium, Arab Saudi, Jumat (20/1/2023) dini hari WIB. Duel ini mencuri perhatian besar karena mempertemukan lagi dua megabintang dunia, Lionel Messi melawan Cristiano Ronaldo.

BACA JUGA: Cristiano Ronaldo Kebingungan Dapat Gelar Man of The Match di Laga Riyadh All Star vs PSG

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pun menunjukkan kelasnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa dalam laga persahabatan Riyadh All Stars vs PSG. Pada laga itu, Ronaldo memperkuat Riyadh All Stars, yaitu gabungan dari dua tim raksasa Liga Arab Saudi, Al-Nassr dan Al-Hilal.

Berlangsung sengit sepanjang waktu, Les Parisiens -julukan PSG- yang diperkuat Messi akhirnya berhasil memenangi laga persahabatan melawan Riyadh All Stars itu. Laga berakhir dengan skor tipis 5-4.

BACA JUGA: Jadi Sorotan, Momen Cristiano Ronaldo Kena Tinju Keylor Navas di Laga Riyadh All Star vs PSG

Adapun, lima gol kemenangan PSG dicetak oleh Lionel Messi (3โ€™), Marquinhos (43โ€™), Sergio Ramos (53โ€™), Kylian Mbappe (penalti 60โ€™), dan Hugo Ekitike (78โ€™). Sementara itu, empat gol Riyadh All Star disumbang brace Cristiano Ronaldo (penalti 34โ€™ dan 45+6โ€™), Jang Hyun Soo (56โ€™), dan Talisca (90+4โ€™).

Kekalahan Cristiano Ronaldo dan Riyadh All Star dari PSG ini pun turut ramai disorot. Sejumlah faktor disinyalir jadi penyebab kekalahan Ronaldo cs dalam laga itu. Apa saja? Berikut 5 penyebab Cristiano Ronaldo dan Riyadh All Star kalah 4-5 dari PSG.

5. Beda Kualitas





Salah satu penyebab Cristiano Ronaldo dan Riyadh All Star kalah 4-5 dari PSG adalah beda kualitas. Skuad PSG memang bertabur pemain bintang. Selain Lionel Messi, ada top skor Piala Dunia 2022, yakni Kylian Mbappe, lalu Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Neymar Jr, dan masih banyak lagi lainnya.

Sementara di kubu Riyadh All Star, nama pemain bintang yang paling disorot hanyalah Cristiano Ronaldo. Perbedaan kualitas pemain ini tentunya jadi faktor yang membuat PSG bisa meraih kemenangan. Hal ini pun diakui oleh sejumlah netizen kala membicarakan duel Riyadh All Star vs PSG.

โ€œWajarlah kalah, beda kualitas. Yang penting Ronaldo gendong tim Riyadh, brace gol di tim antah berantah,โ€ tulis @bagas***mathid1.

4. Cristiano Ronaldo Paling Bersinar Sendirian





Lantaran perbedaan kualitas, Cristiano Ronaldo pun tampak paling bersinar sendirian dari kubu Riyadh All Star kala melawan PSG. Berkat kontribusinya, Riyadh All Star yang beberapa kali tertinggal dari PSG akhirnya bisa menyamakan kedudukan.

Kondisi ini pun turut dinilai jadi penyebab kekalahan Riyadh All Star atas PSG. Minimnya pemain yang bersinar seperti Ronaldo membuat Riyadh All Star kesulitan mengalahkan PSG. Hal ini pun turut disoroti netizen.

โ€œRonaldo berasa lawan PSG sendirian di All Star haha,โ€ tulis @sharpbut****

Follow Berita Okezone di Google News

3. Kylian Mbappe Bekerja Gemilang

Berbeda dari kubu Riyadh All Star yang tampaknya hanya ada Cristiano Ronaldo seorang yang berjuang sendirian, di PSG, ada banyak pemain yang bersinar. Salah satunya adalah Kylian Mbappe. Bintang muda asal Prancis itu sukses menunjukkan kelasnya sebagai seorang striker. Dia bahkan mencetak dua gol dalam laga tersebut dan menyumbangkan satu assist. 2. Lionel Messi

Selain Mbappe, penyebab Cristiano Ronaldo dan Riyadh All Star kalah 4-5 dari PSG karena penampilan apik sejumlah pemain lain di PSG, salah satunya Lionel Messi. Bintang Timnas Argentina ini memang bekerja luar biasa hingga bahkan membawa PSG unggul cepat. Messi mencetak gol pembuka kala laga baru berumur 3 menit. Hal ini menunjukkan betul kualitas dari La Pulga -julukan Lionel Messi. Penampilan impresifnya membuat pertemuan Messi dan juga Ronaldo pun terlihat makin seru dan menarik semalam. 1. Kerja Sama Solid PSG

PSG sendiri memang bekerja begitu solid kala melawan Riyadh All Star, meski duel ini sejatinya bertajuk laga persahabatan. Hal itu pun ditegaskan oleh sang pelatih PGS, Christope Galtier. โ€œIni mungkin tidak terlihat seperti pertandingan persahabatan, itu tidak akan menjadi pertandingan latihan. Ada begitu banyak kepribadian dan pesaing di lapangan sehingga kami akan memiliki pertandingan level yang bagus. Kami tidak dalam permainan amal,โ€ ujar Galtier, dikutip dari Sportskeeda. Kerja sama solid PSG bahkan turut terlihat kala mereka harus bermain dengan 10 orang saja sejak pertengahan babak pertama. Sebab, Juan Bernat diganjar kartu merah oleh wasit. Meski kalah dalam jumlah pemain, PSG tetap membuktikan diri lebih baik dari Riyadh All Star.