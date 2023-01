HASIL AS Roma vs Fiorentina di Liga Italia 2022-2023 akan dibahas di sini. Giallorossi -- julukan AS Roma -- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 di Stadio Olimpico, Senin (16/1/2023) dini hari WIB.

Kedua gol diciptakan oleh Paulo Dybala pada menit ke-40 dan 82. Dalam kedua gol tersebut, penyerang Timnas Argentina berjuluk La Joya itu menerima assist dari Tammy Abraham. Di sisi lain, La Viola -- julukan Fiorentina -- mengakhiri laga dengan 10 orang setelah Dodo menerima dua kartu kuning.

Babak Pertama

AS Roma mampu menunjukan permainan yang efektif untuk melakukan serangan sejak awal pertandingan. Meski begitu, Fiorentina cukup tampil mengulitkan dengan mampu menguasai bola lebih baik.

Pada menit ke-14, AS Roma nyaris saja membuka keunggulan dengan sepakan keras Nicola Zalewski memanfaatkan umpan dari Paulo Dybala. Namun upaya tersebut masih berhasil diselamatkan oleh Pietro Terracciano.

Beberapa upaya lainnya terus dilakukan oleh Giallorossi agar dapat membuka keunggulan di laga tersebut. Sayangnya, beberapa peluang yang berhasil didapatkan tidak dapat dimaksimalkan dengan sempurna.

AS Roma pun akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan di menit ke-41 setelah paulo Dybala mampu melakukan tembakan ke arah gawang memanfaatkan umpan dari Tammy Abraham. Gol tersebut membuat AS Roma unggul 1-0 hingga turun minum.

Babak Kedua

Setelah tertinggal, Fiorentina mencoba untuk meningkatkan ritme permainan mereka di babak kedua. Meski belum dapat menyamakan kedudukan, perubahan tersebut cukup berhasil membuat AS Roma kesulitan.

Meski begitu, AS Roma tak tinggal diam dan mencoba untuk kembali menguasai jalannya pertandingan. Roma pun mampu mendapatkan beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan, namun belum ada gol yang tercipta.

Pada menit ke-82, AS Roma berhasil menggandakan keunggulan mereka berkat gol yang diciptakan Paulo Dybala yang sukses mengeksekusi umpan dari Tammy Abraham. Gol tersebut membuat kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan AS Roma. AS Roma terus mempertahankan dominasinya setelah menambah keunggulan mereka. Namun hingga akhir pertandingan, tidak ada gol tambahan yang berhasil tercipta. AS Roma pun sukses memastikan kemenangan 2-0 atas Fiorentina. Susunan Pemain AS Roma (3-4-3): Rui Patricio; Marash Kumbulla, Chris Smalling, Gianluca Mancini; Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Edoardo Bove, Mehmet Zeki Celik; Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala. Pelatih: Jose Mourinho. Fiorentina (4-2-3-1): Pietro Terracciano; Cristiano Biraghi, Igor Julio, Nikola Milenkovic, Dodo; Alfred Duncan, Sofyan Amrabat; Christian Kouame, Giacomo Bonaventura, Nanitamo Ikone; Luka Jovic. Pelatih: Vincenzo Italiano.