SUSUNAN pemain Timnas Vietnam vs Thailand di final Piala AFF 2022 akan dibahas di sini. Nguyen Tien Linh menjadi andalan untuk The Golden Star – julukan Timnas Vietnam – namun Teerasil Dangda hanya di bangku cadangan tim Thailand.

Vietnam menjamu Gajah Perang – julukan Timnas Thailand – pada leg pertama final Piala AFF 2022. Laga ini akan dihelat di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat (13/1/2023) dengan kick-off pada pukul 19.30 WIB.

Pada laga nanti, Vietnam lebih diunggulkan karena bermain di kandangnya sendiri. Terlebih Doan Van Hau dan kawan-kawang belum kemasukan satu gol pun alias clean sheet selama tampil di Piala AFF 2022.

Park Hang-seo menerapkan formasi andalannya 5-3-2 untuk laga ini. Dang Van Lam menjadi andalan di bawah mistar gawang.

Dang Van Lam tak akan sendirian dalam menjaga gawangnya. Dia akan ditemani oleh lima pemain bertahan The Golden Star yaitu Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Bui Tien Dung, Doan Van Hau, dan Do Hung Dung.

Adapun untuk posisi gelandang, Park Hang-seo menunjuk Ho Tan Tai, Nguyen Hoang Duc, Pham Tuan Hai, dan Nguyen Quang Hai. Kemudian, Nguyen Tien Linh bakalan menjadi ujung tombak.

Sementara itu, pelatih Thailand, Alexandre Polking menerapkan formasi 4-5-1. Dia menunjuk Kampol Pathomakkakul sebagai kiper dalam menahan serangan Vietnam.

Untuk posisi pemain bertahan, Polking mempercayai Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, dan Suphanan Bureerat. Kemudian untuk gelandang, bakal ditempati oleh Sarach Yooyen, Peeradol Chamratsamee, Adisak Kraisorn, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan.

Adapun, Poramet Arjvirai bakalan menjadi ujung tombak Gajah Perang. Namun, Teerasil Dangda yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka harus dicadangkan karena alami cedera seusai laga kontra Malaysia. Susunan Pemain Vietnam vs Thailand: Vietnam XI (5-3-2): Dang Van Lam (GK); Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Bui Tien Dung, Doan Van Hau, Do Hung Dung, Ho Tan Tai, Nguyen Hoang Duc, Pham Tuan Hai, Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Linh. Cadangan: Tran Nguyen Manh, Nguyen Van Toan,, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Phong Hong Duy, Nguyen Van Toan, Nguyen Tuan Anh, Chau Ngoc Quang, Nguyen Van Quyet, Bui Hoang Viet Anh, Vu Van Thanh, Phan Van Duc, Nguyen Thanh Chung. Pelatih: Park Hang-seo Thailand XI (4-5-1): Kampol Pathomakkakul (GK), Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat, Sarach Yooyen, Peeradol Chamratsamee, Adisak Kraisorn, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan, Poramet Arjvirai. Cadangan: Kittipong Phuthawchueak, Chalermsak Aukkee, Sumanya Purisai, Jaroensak Wonggorn, Sanrawat Dechmitr, Jakkapan Praisuwan, , Chatmongkol Rueangthanarot, , Channarong Promsrikaew, Saranon Anuin, Bordin Phala, Ekanit Panya, Teerasil Dangda. Pelatih: Alexandre Polking