MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyebut Timnas Indonesia bakal mati-matian demi menghindari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Hal itu bisa tercapai jika Timnas Indonesia menang telak atas Filipina di matchday pamungkas Grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin (2/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Setelah melalui tiga pertandingan, posisi puncak klasemen Grup A Piala AFF 2022 ditempati Thailand dengan tujuh angka. Mengikuti di posisi dua ada Timnas Indonesia juga dengan tujuh angka.

Skuad Gajah Perang –julukan Thailand– menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +9 berbanding +8. Lanjut ke posisi tiga ada Kamboja dengan enam poin, Filipina (tiga) dan Brunei (nol).

Ketika fase grup menyisakan satu laga lagi, tinggal Thailand, Timnas Indonesia dan Kamboja yang berpeluang memperebutkan dua slot lolot semifinal Piala AFF 2022. Berhubung cuma berbeda selisih satu gol, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 sebagai juara grup.

Lantas, bagaimana caranya? Caranya tentu dengan kemenangan besar atas Filipina. Sekadar diketahui, ketika ada dua tim atau lebih mempunyai poin sama, selisih gol bakal menjadi tolok ukur utama penilaian.

Di saat bersamaan dengan kick off laga Timnas Indonesia vs Filipina, dilangsungkan juga pertandingan Thailand vs Kamboja. Semisal Thailand cuma menang selisih satu gol atas Kamboja, Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih tiga gol untuk memastikan tempat di posisi puncak.

Lantas, apa keuntungan Timnas Indonesia jika finis sebagai juara grup? Jika finis sebagai juara grup, Timnas Indonesia kemungkinan terhindar dari Vietnam yang berpotensi keluar sebagai juara Grup A. “Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat dua Grup A, hanya tertinggal selisih satu gol dari Thailand. Terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina, tim yang sudah dipastikan tersingkir,” tulis media asal Vetnam, The Thao 247. “Karena itu, kemenangan atas Filipina bisa membuat Timnas Indonesia naik ke puncak klasemen. Tentu saja Indonesia ingin lolos ke semifinal sebagai juara grup demi menghindari Vietnam,” tutup The Thao 247.