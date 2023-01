PENYEBAB media Vietnam, The Thao 247, memprediksi Timnas Indonesia menang 3-0 atas Filipina di laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin (2/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Hasil imbang atas Filipina sebenarnya sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022. Namun, kemenangan dengan skor meyakinkan dibutuhkan Timnas Indonesia demi lolos ke semifinal Piala AFF 2022 sebagai juara grup.

(Timnas Indonesia siap menang atas Filipina)

The Thao 247 melihat Timnas Indonesia mempunyai kapasitas untuk mengakhiri laga kontra Filipina dengan kemenangan meyakinkan. Dasar penilaian itu berdasarkan ketajaman lini serang Timnas Indonesia dan bobroknya pertahanan Filipina.

Dalam tiga laga awal di Grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia mencetak 10 gol atau rata-rata tiga gol per pertandingan. Sementara The Azkals –julukan Filipina– kemasukan delapan gol, atau rata-rata hampir kebobolan tiga gol per pertandingan.

Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia juga menyia-nyiakan banyak peluang. Jika mampu lebih efektif lagi saat berhadapan dengan Filipina, peluang skuad Garuda menggilas Filipina sangat besar.

“Dalam tiga laga yang sudah dijalani, pertahanan Filipina kerap dipermalukan lawan lewat gaya serangan yang cepat. Karena itu, sulit melihat Filipina dapat menghadapi Timnas Indonesia di laga nanti. Prediksi kami: Filipina 0-3 Indonesia.

Jika Timnas Indonesia benar menang 3-0 atas Filipina, plus di laga lain Thailand cuma menang selisih satu gol atas Kamboja, skuad Garuda bakal finis sebagai juara grup. Jika kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia bakal unggul selisih gol atas Thailand. Setelah melewati tiga pertandingan, posisi puncak klasemen Grup A Piala AFF 2022 ditempati Thailand dengan tujuh angka. Mengikuti di posisi dua ada Timnas Indonesia juga dengan tujuh angka. Thailand menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +9 berbanding +8. Kemudian, lanjut ke posisi tiga ada Kamboja dengan enam poin, Filipina (tiga) dan Brunei (nol). Berhubung tinggal menyisakan satu laga lagi di fase grup, tinggal Thailand, Timnas Indonesia dan Kamboja yang masih memperebutkan dua slot lolot semifinal Piala AFF 2022.