MAN of The Match laga Timnas Belanda vs Qatar di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Gelandang De Oranje -julukan Timnas Belanda, Davy Klaassen terpilih sebagai pemain terbaik usai tampil ciamik di pertandingan tersebut.

Seperti diketahui, Belanda sukses membungkam tuan rumah Qatar 2-0 pada partai ketiga atau terakhir Grup A Piala Dunia 2022. Laga tersebut tersaji di Al Bayt Stadium, Qatar pada Selasa (29/11/2022) malam WIB.

Pada laga itu, gol dari Cody Gakpo (26’) dan Frenkie De Jong (49’) menjadi pahlawan kemenangan Tim Oranje. Kemenangan tersebut membuat Belanda lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup A dengan perolehan akhir tujuh poin.

Meski tak mencetak gol, namun FIFA menempatkan Davy Klaassen sebagai peraih penghargaan Man of The Match di laga tersebut. Tak heran, sebab Klaassen telah tampil apik dan memberikan satu assist untuk gol Cody Gakpo.

Namun, Klaassen harus digantikan oleh Steven Berghuis pada menit ke-66. Meski begitu, ia telah berkontribusi besar untuk Tim Oranje dengan menyelesaikan laga babak penyisihan grup dengan gol atau assist di setiap pertandingan.

Dengan begitu, Klassen menjadi peraih Man of The Match ketiga bagi Skuad Belanda. Sebelumnya, Cody Gakpo menjadi Man of The Match laga pertama kontra Senegal, Frenkie de Jong pada laga kedua lawan Ekuador, dan kini Davy Klaassen. Sebatas informasi, Davy Klaassen lahir pada 21 Februari 1993. Ia adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Klaassen memulai karir sepakbolanya di jajaran pemuda tim amatir lokal, HVV de Zebra, di mana dia bermain hingga 2003, ketika dia dipindahkan ke HSV Wasmeer. Setahun kemudian, dia direkrut ke Akademi Pemuda Ajax yang terkenal.