MAN of The Match Timnas Ekuador vs Senegal di Piala Dunia 2022 sudah dirilis. Bek sekaligus kapten The Lions of Teranga -julukan Senegal, Kalidou Koulibaly terpilih sebagai pemain terbaik di laga terakhir Grup A Piala Dunia 2022.

Bentrokan tersebut dilangsungkan di Stadion Khalifa International, Qatar pada Selasa (29/11/2022) malam WIB. Pemain Chelsea itu tampil 90 menit di laga yang berlangsung ketat. Dia pun mencetak gol penentu kemenangan Timnas Senegal dan mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1.

Dengan ini, Senegal memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebagai runner-up grup A. Mereka mengumpulkan 6 poin di bawah Belanda (7 poin).

Pemain 31 tahun itu terbukti dapat menggantikan peran Sadio Mane sebagai kapten. Meski berposisi sebagai bek, dia aktif membantu penyerangan terutama saat eksekusi bola mati.

Hal itu membuahkan hasil saat terjadi tendangan bebas pada menit ke-70. Dia berada di posisi tak terkawal hingga akhirnya menceploskan bola ke gawang lawan.

Gol itu juga membuat mental Ekuador tertekan karena tiga menit sebelumnya baru saja menyamakan kedudukan melalui gol Moises Caicedo (67’). Adapun gol pertama Senegal dicetak melalui penalti Ismaila Sarr (44’).

Di luar gol itu, Kalidou Koulibaly juga mencatat statistik impresif sepanjang laga. Dari akun Twitter @Squawka, dia menjadi yang paling banyak melakukan tekel (4) dan 100 persen berhasil. Sebagai pemain belakang, dia juga berhasil melakukan 10 sapuan bola (terbanyak) dan 10 kali unggul dalam duel satu lawan satu. Dia juga tidak pernah dilewati lawan dan tak pernah melakukan pelanggaran. Dalam hal menyerang, dia berhasil melepaskan 9 operan yang menuju kotak penalti lawan. Kemudian melepaskan 2 kali tendangan tepat sasaran yang salah satunya berbuah gol. Terakhir, dia menjadi pemain yang melakukan sapuan bola (clearance) terbanyak di antara para pemain tim-tim di grup A. Dia mengumpulkan 25 sapuan bola dan meninggalkan pemain Qatar Boualem Khoukhi di peringkat kedua dengan 18 kali sapuan bola.