DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Iran, Carlos Queiroz mengaku sangat antusias menyambut pertandingan melawan Amerika Serikat (AS) di laga pamungkas Grup B Piala Dunia 2022. Sebab menurutnya laga itu amat spesial karena ada potensi Iran lolos ke 16 besar dan mereka akan melawan AS yang dianggapnya tim dengan permainan apik sejauh ini.

Pertandingan Iran vs AS akan berlangsung di Al Thumama Stadium, Rabu 30 November 2022 pukul 02.00 WIB. Laga nanti bakal menjadi penentuan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Saat ini Timnas Iran menempati posisi kedua diklasemen sementara Grup B Piala Dunia 2022 dengan tiga poin, sedangkan AS menempati posisi ketiga dengan satu poin. Kedua tim pun bakal berusaha mendapatkan poin penuh di laga nanti.

Sementara di pertandingan nanti, Timnas Iran hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar dengan harapan Wales gagal mengalahkan Inggris. Sementara AS diwajibkan meraih kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.

Di sisi lain, laga antara Timnas Iran vs AS sedang memanas. Hal tersebut diakibatkan Federasi Sepakbola AS (USSF) menghapus logo Allah dalam benedar Iran.

Dalam konferensi pers jelang laga Timnas Iran vs AS, Queiroz tampak tak ingin membahas permasalahan tersebut. Ia pun menjelaskan timnya memiliki kesempatan untuk lolos babak selanjutnya.

"Ini adalah pertandingan yang sangat spesial, memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap selanjutnya membuat kami bangga," kata Queiroz dilansir dari ESPN, Selasa (29/11/2022). Queiroz mengatakan Timnas Iran harus mengeluarkan kemampuan terbaik karena AS adalah tim yang paling konsisten di Piala Dunia 2022, karena belum menelan kekalahan ataupun kemenangan. Ia pun mengakui The Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- bisa tampil baik menghadapi Inggris dan Wales. “Kami harus berusaha melakukan yang terbaik melawan, tanpa diragukan lagi, tim paling konsisten dan reguler yang membuat dua penampilan terbaik di grup kami," jelasnya. “Mereka bermain sangat baik melawan Wales dan Inggris, ketika banyak tim tidak begitu konsisten," tutup pelatih Iran tersebut.