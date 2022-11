PREDIKSI skor Timnas Iran vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Laga Iran vs Amerika Serikat yang merupakan laga pamungkas Grup C Piala Dunia 2022 dilangsungkan di Stadion Al Thumama pada Rabu, 30 November 2022 pukul 02.00 WIB.

Rivalitas panas Iran dan Amerika Serikat yang terjadi di dunia politik dalam puluhan tahun terkhir, juga merambah ke sepakbola. Baru-baru ini akun Twitter dan Instragram sepakbola putra Amerika Serikat, @usmnt, melakukan langkah provokatif.

(Unggahan lambang bendera Iran yang dihapus akun @usmnt)

Akun tersebut menghilangkan lambang di bendera Iran yang berisikan empat bulan sabit dan sebilah pedang. Hal itu dilakukan akun @usmnt sebagai bentuk dukungan kepada seluruh perempuan di Iran yang hak asasi manusinya dikebiri pemerintah setempat.

Namun, kantor berita Iran, Tasnim, melancarkan serangan. Kesal lambang negaranya dihilangkan, Tasnim menuntut FIFA memberikan skorsing 10 pertandingan kepada Timnas Amerika Serikat.

Pelatih Timnas Amerika Serikat, Gregg Berhalter, bertindak cepat. Ia meminta maaf kepada masyarakat Iran atas unggahan yang dibuat @usmnt.

โ€œPara pemain dan pelatih AS tidak tahu apa-apa tentang apa yang di-posting. Meski begitu, saya ingin meminta maaf atas nama para pemain dan staff atas insiden tersebut,โ€ kata Gregg Berhalter mengutip dari Forbes, Selasa (29/11/2022).

Terlepas dari isu politik di atas, Iran dan Amerika Serikat sama-sama masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Setelah melewati dua pertandingan, Iran duduk di posisi dua klasemen dengan koleksi tiga angka. (Timnas Iran berjuang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022) Sementara itu, Amerika Serikat menempati posisi tiga dengan dua poin. Melihat kondisi ini, Iran hanya butuh hasil imbang untuk memesan tempat di 16 besar Piala Dunia 2022. Namun, melihat kengototan Amerika Serikat di dua laga awal, Tim Negeri Paman Sam takkan mau bermain imbang atau bahkan kalah. Bermodalkan pemain-pemain top seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie, Amerika Serikat diprediksi sanggup menjungkalkan Iran. Berikut prediksi skor Iran vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022: Sportsmole: Iran 0-1 Amerika Serikat Sportskeeda: Iran 0-1 Amerika Serikat Whoscored: Iran 1-1 Amerika Serikat Okezone: Iran 0-1 Amerika Serikat Berikut prediksi susunan pemain Timnas Iran vs Amerika Serikat: Timnas Iran (4-2-2-2): Hossein Hosseini; Rezaeian, Maijid Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Ali Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Mehdi Taremi, Sardar Azmoun Timnas Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner; Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Musah, Weston McKennie; Christian Pulisic, Timothy Weah, Josh Sargent.