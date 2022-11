AKSI Gila Lionel Messi tersaji di Piala Dunia 2022. Dari dua penampilan bersama Timnas Argentina di Piala Dunia 2022, La Pulga –julukan Lionel Messi– telah mengoleksi dua gol dan satu assist!

Koleksi dua caps, dua gol dan satu assist di Piala Dunia 2022, membuat Lionel Messi mencetak beragam rekor. Pertama, Lionel Messi berstatus sebagai pemegang caps terbanyak Timnas Argentina di Piala Dunia dengan 21 penampilan.

Lionel Messi menyamai pencapaian pemegang rekor sebelumnya, Diego Maradona, yang juga mengemas 21 laga. Selanjutnya adalah top skor sepanjang masa Argentina di Piala Dunia.

Sebelumnya, Diego Maradona yang menyandang status di atas dengan koleksi delapan gol. Kali ini, Lionel Messi menyamai perolehan gol Diego Maradona di ajang Piala Dunia.

Tidak hanya rekor Diego Maradona yang dipecahkan Lionel Messi di Piala Dunia 2022. Rekor sang rival abadi, Cristiano Ronaldo, juga disamai Lionel Messi.

Dini hari tadi, Lionel Messi keluar sebagai man of the match laga Argentina vs Meksiko. Catatan itu merupakan yang ketujuh kalinya dalam sepanjang sejarah, Lionel Messi menjadi man of the match pertandingan Piala Dunia.

Koleksi tujuh man of the match milik Lionel Messi sama persis dengan Cristiano Ronaldo. CR7 –sapaan akrab Cristiano Ronaldo– meraih man of the match ketujuhnya saat Portugal menang 3-2 atas Ghana pada Jumat, 25 November 2022 dini hari WIB Berkat kemenangan atas Meksiko, Argentina membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Jika menang atas Polandia di laga pamungkas Grup C, skuad asuhan Lionel Scaloni dipastikan melaju ke fase gugur. Menarik menanti aksi lanjutan Lionel Messi. La Pulga bakal tampil habis-habisan di laga-laga selanjutnya, mengingat Piala Dunia 2022 bakal menjadi Piala Dunia terakirnya. Bisa dibilang, Piala Dunia merupakan satu-satunya trofi mayor yang belum dipernah dimenangkan Lionel Messi. Karena itu, sanggup bawa Argentina juara Piala Dunia 2022, Lionel Messi?