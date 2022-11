INI julukan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Selama berkarier sebagai pemain sepakbola profesional, Cristiano Ronaldo telah mengoleksi banyak julukan.

Beberapa julukan yang melekat pada pemain berusia 37 tahun itu antara lain CryBaby, The Little Bee, El ComanDante, dan The Terminator. Namun, yang paling melekat jelas CR7.

Meski saat ini Ronaldo tengah bersitegang dengan Man United, hal ini tidak menghalangi rekan satu timnya untuk memberikan julukan baru kepadanya. Bagi yang penasaran, ini julukan Cristiano Ronaldo di Manchester United.

Ini Julukan Cristiano Ronaldo di Manchester United

Seperti yang diberitakan di laman Mirror, dikutip Rabu (23/11/2022), pada musim ini, Ronaldo memang tampak kesulitan untuk mencetak gol karena porsi bermain yang sedikit. Namun, saat melawan Sheriff Tiraspol di Liga Eropa 2022-2023, ia berhasil mencetak satu gol.

Ronaldo pun membagikan momen tersebut ke laman Instagramnya. Seperti yang diduga, banyak yang mengomentari unggahan tersebut, termasuk penggawa anyar Man United, Lisandro Martinez.

Dalam unggahan tersebut, Martinez menuliskan julukan baru bagi Ronaldo, yakni El Bicho. Kata tersebut jika diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah The Bug atau serangga.

Dilansir dari Sportbible, julukan tersebut sebelumnya juga pernah dilontarkan oleh seorang penyiar olahraga asal Spanyol. Konon, julukan El Bicho memiliki arti pujian bagi CR7 yang penyerangannya bak menakut-nakuti lawan. Lisandro Martinez sendiri merupakan pemain Timnas Argentina yang pada awal musim ini dibeli Setan Merah dari Ajax Amsterdam. Tak lama setelah merumput di Old Trafford, Matinez rupanya menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan bintang asal Portugal tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini juga tak segan memuji penampilan Ronaldo. Dia mengakui kehebatan dari Ronaldo. “Kami tahu seberapa besar tujuan Cristiano Ronaldo," kata Martinez. "Sangat penting bahwa dia mencetak gol untuk kepercayaan dirinya dan untuk tim," ujarnya. Kehadiran Martinez di Manchester United rupanya disambut baik oleh pemmain lain dan juga penggemar. Pasalnya, Martinez berhasil menghadirkan performa permainan yang apik. Demikian julukan Cristiano Ronaldo di Manchester United.