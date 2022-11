KISAH aneh Mikel Arteta, pernah putar lagu kebanggaan Liverpool di tengah sesi latihan Arsenal akan dibahas dalam artikel ini. Penunjukkan Mikel Arteta sebagai pelatih The Gunners -julukan Arsenal- sempat mengalami pro dan kontra.

Pasalnya, Mikel Arteta belum pernah menjadi pelatih kepala suatu klub, bahkan di level junior. Sebelumnya, di Manchester City ia hanya menjabat sebagai asisten pelatih. Di luar itu, Arteta memang terkenal cukup aneh.

Pelatih yang kini berusia 40 tahun itu memang terkenal dengan metode latihan yang tidak biasa. Meski demikian, kedatangannya ke Arsenal pada Desember 2019 lalu rupanya telah membuahkan dua trofi juara, yakni Piala FA 2019-2020 dan FA Community Shield.

Dalam sebuah film dokumenter bertajuk All or Nothing, keanehan Mikel Arteta semakin terlihat jelas. Film yang mengisahkan tentang perjalanan Arsenal di musim 2021-2022 ini menampilkan pelatih asal Spanyol tersebut memutarkan lagu kebanggaan Liverpool di sesi latihan.

Momen tersebut terjadi sebelum The Gunners melakukan pertandingan di kandang Liverpool. Sebelum memulai sesi latihan, Mikel Arteta terlihat tengah bercakap-cakap dengan seorang staf Arsenal.

Rupanya, dalam percakapan itu Arteta meminta dibawakan speaker dan kabel. Setelah permintaannya dipenuhi, Mikel Arteta langsung menyalakan speaker di pinggir lapangan dan memutarkan lagi “You’ll Never Walk Alone” yang merupakan lagu kebanggan penggemar Liverpool.

Meski metode latihan ini terdengar aneh, rupanya Mikel Arteta memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya adalah agar para pemain mulai terbiasa dan merasa lebih siap untuk menghadapi pertandingan melawan Liverpool. Keanehan Arteta rupanya tak membuat para pemain Arsenal ciut. Mereka justru menyukai metode yang diterapkan mantan pemain Everton itu. Demikian kisah aneh Mikel Arteta, pernah putar lagu kebanggaan Liverpool di tengah sesi latihan Arsenal.