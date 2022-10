JELANG Brighton vs Chelsea di Liga Inggris 2022-2023 akan dibahas dalam artikel ini. Pelatih The Blues -julukan Chelsea, Graham Potter yakin akan ada kejutan ketika bertamu ke markas The Seagulls -julukan Brighton.

Laga pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023 antara Brighton kontra Chelsea bakal tersaji di Falmer Stadium, Brighton pada Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB. Pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Graham Potter bertemu dengan mantan klubnya sejak pindah ke Chelsea pada awal musim 2022-2023.

Graham Potter boleh jadi telah menangani Brighton selama tiga musim dengan segala prestasi yang ditorehkan. Tapi, itu tidak menjamin dia bisa mengenal klub itu dengan baik.

Brighton pun kini telah ditangani pelatih baru Roberto De Zerbi. Graham Potter yakin di bawah kepelatihan pria asal Italia itu, mantan klubnya tersebut bakal memberikan kejutan di laga nanti.

“Ini sedikit membantu (mengenal klub) tetapi saya pikir Roberto telah bermain dalam beberapa minggu dan Anda dapat melihat ide-idenya, Anda dapat melihat perbedaannya, pasti ada perubahan di sana,” ucap Graham Potter dalam konferensi pers jelang laga dikutip football.london, Jumat (28/10/2022).

“Sementara saya mengenal para pemain dengan baik, mereka punya pelatih baru, ide-ide baru, selalu ada sesuatu untuk dipelajari, selalu ada sesuatu yang mengejutkan. Itulah sepakbola,” lanjutnya.

Kedua tim memiliki tren berbeda sejauh ini. Chelsea mencatatkan tren positif yang mana jika berhasil mencuri poin lawan Brighton, itu akan menjadi 10 laga tanpa kekalahan beruntun di bawah kepelatihan Graham Potter. Sementara, sebaliknya bagi Brighton. Semenjak sepeninggalan Graham Potter, mereka belum pernah menang sekalipun. Brighton sendiri saat ini menempati posisi ke-9 di papan klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan mengoleksi 15 poin dari 11 penampilan. Sedangkan Chelsea berada di urutan ke-5 dengan 21 poin.