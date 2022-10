SEBANYAK 2 pelatih Timnas ASEAN yang kena karma dari Timnas Indonesia U-20 akan dibahas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-20 (dulunya bernama Timnas Indonesia U-19) sempat dirugikan Timnas Thailand U-19 dan Timnas Vietnam U-19 di Piala AFF U-19 2022.

Bertemu di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022, Vietnam dan Thailand diduga hanya memburu hasil imbang. Sebab, hasil imbang sudah meloloskan Thailand dan Vietnam ke semifinal, sekaligus menyingkirkan Timnas Indonesia U-19.

Benar saja, Thailand dan Vietnam berakhir 1-1 dan di laga lain Timnas Indonesia U-19 menang 5-1 atas Myanmar. Meski poin Timnas Indonesia U-19, Vietnam dan Thailand sama-sama 10 angka, skuad Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19– dinyatakan gagal lolos ke semifinal.

Penyebabnya karena Timnas Indonesia U-19 kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam. Namun, kelar laga penentu Grup A Piala AFF U-19 2022, pelatih maupun Timnas Vietnam U-19 dan Timnas Thailand U-19 terus terkena karma.

Berikut 2 pelatih Timnas ASEAN yang kena karma dari Timnas Indonesia U-20:

2. Dinh The Nam (Pelatih Timnas Vietnam U-20)

Vietnam terus mendapatkan hasil kurang maksimal kelar fase grur Piala AFF U-19 2022. Di semifinal Piala AFF U-19 2022, Vietnam kalah 0-3 dari Malaysia! Kemudian di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Vietnam finis di posisi runner-up Grup F di bawah Timnas Indonesia U-20.

Beruntung, Vietnam tetap lolos ke Piala Asia U-20 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Kelar Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, media Vietnam menyindir pelatih Timnas Vietnam U-20, Dinh The Nam,

The Thao 247 menyebut Dinh The Nam gagal mengobarkan semangat para pemain saat bersua Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Akibatnya, Vietnam kalah 2-3 dari Timnas Indonesia U-20.

“Dalam pertandingan terakhir, Dinh The Nam tidak bisa mengobarkan semangat kepada para pemain. Kemampuan membaca permainan Dinh The Nam juga terbatas,” tulis The Thao 247.

Eks pemain Timnas Vietnam, Nguyen Manh Dung, menyarankan VFF mempekerjakan Gong Oh-kyun sebagai pelatih Timnas Vietnam U-20 dan U-23.

“Mengapa PSSI bisa mempekerjakan Shin Tae-yong untuk memimpin Timnas Indonesia U-20, meskipun ia juga menjabat sebagai pelatih kepala Tim U-23 dan senior? Keluarkan uang dan manfaatkan pelatih tersebut. VFF harus belajar dari PSSI,” kata Nguyen Manh Dung, mengutip dari Soha.

1. Salvador Valero Garcia (Timnas Thailand U-20)

Salvador Valero Garcia gagal mengangkat performa Thailand kelar fase grup Piala AFF U-19 2022. Terbukti, Thailand kalah 0-2 dari Laos di semifinal Piala AFF U-19 2022.

Selain itu, Thailand juga hanya finis sebagai runner-up Grup G Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, kalah bersaing dari Oman. Alhasil, Thailand gagal lolos ke Piala Asia U-20 2023. Juru taktik asal Spanyol itu pun membuat malu Thailand.

Sebab, Timnas Thailand U-20 menjadi satu-satunya tim nasional Negeri Gajah Putih yang gagal lolos ke Piala Asia 2023. Dua tim lain, yakni Timnas Thailand U-17 dan Timnas Thailand senior lolos ke Piala Asia 2023. Karena itu, beredar kabar Salvador Valero Garcia bakal dipecat dari jabatan pelatih Timnas Thailand U-20 dalam waktu dekat.