HASIL Sampdoria vs AS Roma di lanjutan pekan ke-10 Liga Italia 2022-2023 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Luigi Ferraris pada Selasa (18/10/2022) dini hari WIB, Giallorossi –julukan AS Roma– menang 1-0 lewat gol penalti Lorenzo Pellegrini pada menit kesembilan.

Berkat kemenangan ini, AS Roma naik ke posisi empat klasemen Liga Italia 2022-2023 dengan 22 angka. AS Roma terpaut empat poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen Liga Italia 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama dimulai, Sampdoria langsung memiliki peluang mencetak gol dari tendangan sudut. Namun, bola masih bisa dihalau seorang bek AS Roma. Adapun di menit kelima, Lorenzo Pellegrini (AS Roma) melakukan solo run, namun ia gagal menciptakan peluang karena diblok pemain lawan.

Selanjutnya di menit keenam, Alex Ferrari (Sampdoria) tampaknya tak sengaja menyentuh bola di dalam kotak penalti. Akan tetapi, wasit menolak banding penalti dan permainan berlanjut.

Setelah itu, wasit Marco Di Bello mendapat sinyal di telinganya bahwa ada indikasi pemain Sampdoria melakukan pelanggaran. Karena itu, ia pun memeriksa Video Assistant Referee (VAR).

Setelah melihat VAR, Marco Di Bello memberi hadiah penalti kepada AS Roma. Di menit kesembilan, Lorenzo Pellegrini mengambil penalti dan sukses mencetak gol. Bola sepakannya tak terbendung melewati kiper Sampdoria, Emil Audero, ke pojok kiri atas.

Selepas kebobolan, di menit 22 Tomas Rincon (Sampdoria) memiliki peluang bagus di dalam kotak penalti. Ia melepaskan tembakan ke tengah gawang, tetapi kiper AS Roma Rui Patricio melakukan penyelamatan indah untuk menggagalkannya.

Di menit 45+4, Lorenzo Pellegrini (AS Roma) melangkah untuk mengambil sepak pojok, namun bola hanya melayang di antara para pemain bertahan. Skor masih 1-0 untuk keunggulan AS Roma bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, Samdoria langsung tampil menyerang. Akan tetapi, di menit 56 Andrea Belotti (AS Roma) memiliki waktu dan ruang di dalam kotak penalti. Namun, tembakannya ke sudut kanan bawah dapat diselamatkan dengan gemilang oleh Emil Audero. Kemudian di menit 71, Nicolo Zaniolo (AS Roma) menerima umpan akurat di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Bola mengarah ke pojok kanan bawah, namun Emil Audero menunjukan kemampuannya dan melakukan penyelamatan brilian untuk menggagalkan peluang tersebut. Lagi-lagi di menit 77, Nicolo Zaniolo (AS Roma) tak tersentuh saat ia melakukan trik ke dalam kotak penalti Sampdoria. Hanya saja, tembakannya, kurang akurat dan sedikit melebar dari tiang kiri. Padahal, itu akan menjadi gol yang hebat jika si kulit bulat masuk ke gawang Sampdoria. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, memutuskan melakukan perubahan di sisa laga. Edoardo Bove (AS Roma) masuk menggantikan Andrea Belotti. Namun, tak ada gol lagi yang tercipta hingga babak kedua berakhir. Skor 1-0 berakhir kemenangan AS Roma. Berikut Susunan Pemain Sampdoria vs AS Roma: SAMDORIA (4-4-2) : Audero (GK), Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Leris, Rincon, Villar, Djuricic, Gabbiadini, Caputo. Pelatih: Dejan Stanković AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio (GK), G. Mancini, C. Smalling, Roger Ibanez, N. Zalewski, Cristante, M. Camara, El Shaarawy, L. Pellegrini, A. Belotti, Tami Abraham. Pelatih: Jose Mourinho