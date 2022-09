SALAH satu klub raksasa Italia, AS Roma dikabarkan tengah melkukan efisiensi pada internal timnya, agar tidak tercatut dalam Financial Fair Play yang dicanangkan oleh Federasi Sepakbola Eropa (UEFA). Sebab demikian, AS Roma disebut bakal melego Stephan El Shaarawy dalam waktu dekat ini.

Sebagaimana diketahui, Stephan El Shaarawy didatangkan AS Roma pada musim lalu. Sebelumnya, pemain 29 tahun itu memperkuat tim China Shanghai Shenhua selama dua tahun.

Dilansir dari Football Italia, Senin (26/9/2022), Stephan El Shaarawy memang bisa memberikan kontribusi untuk AS Roma, lantaran, dirinya kerap menjadi aktor penting dalam urusan mencetak gol. Namun, AS Roma mulai mempertimbangkan keberadaannya di tim, terkait masalah finansial.

"Dia tampil reguler musim lalu di bawah Jose Mourinho, ia mencetak tujuh gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi," tulis Football Italia dilansir.

Kabarnya, AS Roma memang sedang melakukan langkah-langkah efisiensi. Lantaran, tim itu tidak ingin terlalu membengkak pengeluarannya.

"AS Roma bekerja keras untuk menyesuaikan parameter gaji yang ditetapkan oleh UEFA dan tidak berencana untuk memperbarui kontrak El Shaarawy dalam upaya untuk lebih menurunkan tagihan gaji para pemain," tulis laporan Football Italia.

Kondisi itu membuat tim berjuluk Giallorossi juga tidak memperpanjang kontrak beberapa pemain lainnya. Hal itu pun juga soal bicara kebutuhan tim saat ini. "Ini juga menjelaskan mengapa Giallorossi tidak akan menawarkan kesepakatan baru untuk Ante Coric dan William Bianda. Dua pemain yang bukan bagian dari pengaturan di bawah Mourinho," tutup laporan Football Italia. Terlepas dari itu, AS Roma sendiri tengah berjuang bersaing dalam perebutan Scudetto Liga Italia musim ini. Hanya saja, mereka masih terdampar di peringkat keenam dengan 13 poin. Di sisi lain, Lorenzo Pellegrini dan koleg juga berjuang di Liga Eropa 2022-2023.