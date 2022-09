JELANG AS Roma vs Atalanta di Liga Italia 2022-2023, Gian Piero Gasperini dibuat was-was dengan peran apik Paulo Dybala bersama Serigala Ibukota. Sebab demikian, pria 64 tahun itu akan memberikan perhatian khusus dalam mengawasi pergerakan Paulo Dybala.

Seperti diketahui, Atalanta kali ini akan menjalani pertandingan tandangnya ke markas AS Roma. Pertandingan tersebut bakalan berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, pada Minggu (18/9/2022) malam pukul 23.00 WIB.

La Dea -julukan Atalanta- telah memulai musim ini dengan sangat baik dan berhasil duduk di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. Mereka mendapat poin yang sama dengan pemuncak klasemen, Napoli.

Jika menang melawan Giallorossi (julukan AS Roma) malam ini, tentu akan menambah kepercayaan diri Atalanta untuk meraih Scudetto musim ini. Namun, Gian Piero Gasperini pertama kali membahas dia membayangkan Atalanta berada di posisi ini pada tahap musim ini.

“Tahun ini kami tidak pernah menetapkan apa pun untuk diri kami sendiri, menjadi yang pertama setelah enam pertandingan adalah sebuah prestasi besar. Tapi ini baru permulaan, ini adalah musim yang belum diuraikan, ini sangat sulit," ujar Gian Piero Gasperini, dilansir dari Football Italia, Minggu (18/9/2022).

“Tim-tim besar telah sangat kuat, tetapi begitu juga tim lain, Monza dan Cremonese, yang kami hadapi, sangat dekat, tetapi juga Lecce dan Salernitana," lanjut Gian Piero Gasperini.

Di sisi lain, Gian Piero Gasperini menyebut anak asuhnya bersiap menghadapi AS Roma pada malam ini. Namun, ia akan mewaspadai peran dan kontribusi Paulo Dybala yang begitu besar untuk AS Roma musim ini.

“Kami di atas sana, tetapi kami harus memahami apa yang bisa kami lakukan, besok (malam ini) akan menjadi ujian yang bagus sebelum jeda, setelah itu ide-ide akan lebih jelas," jelas Gian Piero Gasperini.

“Tim telah berubah, Roma mendapatkan Dybala, dia memberikan nilai (kontribusi) luar biasa untuk tim. Tahun lalu ada banyak momen khusus, itu adalah musim yang berbeda," cetusnya.

“Bagi saya mereka mewakili ujian yang berat (bagi timnya), kami bertemu tim yang tidak diragukan lagi kuat, itu juga bisa memberi kami kesempatan penting untuk bermain sepakbola," tandasnya.

Sebagai tambahan, posisi Atalanta memang lebih unggul ketimbang AS Roma. Mereka ada di peringkat kedua dengan koleksi 14 poin. Sedangkan AS Roma bercokol di posisi kelima dengan 13 poin. Jika kalah, Atalanta praktis akan terjungkal dari posisi kedua dan dibalap oleh AS Roma.