JELANG AS Roma vs Atalanta di Liga Italia 2022-2023 pada Minggu (18/9/2022) malam pukul 23.00 WIB, salah satu pemain Giallorossi (julukan AS Roma), Mady Camara berambisi penuh meraih kemenangan. Pemain anyar AS Roma itu bertekad mengamankan 3 poin saat menjamu Atalanta malam nanti.

Sebagaimana diketahui, Mady Camara didatangkan dari klub Yunani Olympiacos pada Agustus 2022 silam. Ia berlabuh ke Olimpico dengan status pemain pinajaman sampai akhir musim 2022-2023 mendatang.

(Mady Camara, salah satu pemain AS Roma)

Kendati baru berlabuh musim ini, Mady Camara memiliki ambisi penuh untuk membantu AS Roma meraih kemenangan. Kendati demikian, Mady Camara sendiri mengatakan kondisinya masih terus dipantau oleh sang pelatih Jose Mourinho dan membuatnya belum mengetahui akan bermain atau tidak dalam laga nanti.

"Seperti yang dikatakan pelatih, saya masih belum dalam kondisi prima. Tapi saya bekerja hari demi hari untuk mencapai level itu," ucap Mady Camara dilansir dari laman resmi AS Roma.

Pemain 25 tahun itu mengatakan akan menikmati proses yang ada. Proses itu agar dirinya bisa segera menyatu dengan skema AS Roma.

"Seperti yang sudah saya katakan. Saya tidak ingin membatasi diri saya sendiri," ujarnya.

Mady Camara mengatakan jika diberikan kesempatan tampil lawan Atalanta, akan memberikan kontribusi maksimal. Tujuannya agar membawa timnya meraih kemenangan.

"Pelatih hanya mendorong saya untuk bekerja keras. Itu bekerja dengan tujuan dan memenangkan pertandingan untuk mencapai target kami," katanya. Sebagai tambahan informasi, saat ini AS Roma berada di posisi kelima klasemen Liga Italia 2022-2023 dengan mengantongi 13 poin. Giallorossi hanya terpaut satu poin dari Atalanta yang bercokol di urutan kedua, dengan 14 poin. Jika menang, bukan tak mungkin AS Roma bakal memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2022-2023.