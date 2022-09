8 Kekalahan memalukan Liverpool di era Jurgen Klopp yang bikin penggemar klub tersebut tak bisa tidur menarik untuk dibahas. Menjadi salah satu anggota The Big Four di Liga Inggris, tentunya klub yang memiliki julukan The Reds ini memiliki pemain-pemain yang hebat.

Klub yang bermarkas di Anfield tersebut selama dikomandoi oleh Jurgen Klopp berhasil menjuarai berbagai gelar, diantaranya Liga Inggris 2019/2020 dan Liga Champions 2018-2019. Sayangnya, keberhasilan itu tak luput dari kekalahan yang terbilang memalukan dalam beberapa laga yang pernah dilakoni.

Lantas, apa saja kekalahan memalukan Liverpool di Era Jurgen Klopp? Untuk mengetahuinya, simak ulasan okezone berikut ini.

Berikut 8 Kekalahan Memalukan Liverpool di Era Jurgen Klopp

8. Watford 3-0 Liverpool pada Desember 2015





Setelah diambil alih oleh Klopp pada Oktober 2015, Liverpool berhasil mengalami peningkatan performa. Akan tetapi, mereka masih jauh dari tim Inggris lainnya.

Salah satunya adalah mengalami kekalahan 0-3 yang menyedihkan dari Watford tepat sebelum Natal 2015. Kekalahan itu, menjadi salah satu performa yang menggarisbawahi betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan pelatih Jerman itu.

7. Leicester 3-1 Liverpool pada Februari 2017





Pada Februari 2017 Liverpool mengalami kekalahan yang memalukan dan merasakan benar-benar gagal saat mengunjungi King Power. Jamie Vardy mencetak dua gol, bersama dengan Danny Drinkwater yang menyumbang satu gol, untuk kemenangan 3-1 atas Liverpool yang diketahui telah kalah lima kali.

Kekalahan itu membuat The Reds tersingkir dari empat besar untuk pertama kalinya sejak Agustus, meski begitu mereka pulih dengan baik dari titik itu untuk membantu mengamankan sepak bola Liga Champions untuk pertama kalinya selama masa jabatan Klopp.

6. Man City 5-0 Liverpool pada September 2017





Anak asuhan Klopp juga pernah mengalami kekalahan memalukan selain bersama Leicester pada 2017. The Reds pernah kalah telak dengan selisih lima gol di Liga Premier.

Sejatinya, Liverpool terlihat cukup berbahaya di babak pertama di The Etihad. Akan tetapi kartu merah Sadio Mane di babak pertama berkontribusi pada Man City yang membabi buta dengan membabat habis Liverpool.

5. Barcelona 3-0 Liverpool pada Mei 2019

Pernah kalah dengan Barcelona, membuat kekalahan ini menjadi kekalahan terbesar Liverpool era Jurgen Klopp pertama yang terjadi di luar kompetisi domestik Inggris. The Reds kalah telak 0-3 dari Blaugrana di semifinal Liga Champions pada Mei 2019. Kala itu, Liverpool tak berkutik melawan Lionel Messi yang berhasil mencetak dua gol bagi Barcelona. Sementara satu gol lainnya dicetak oleh mantan striker Liverpool, Luis Suarez. 4. Watford 3-0 Liverpool pada Februari 2020

Kekalahan Liverpool 0-3 dari Watford pada 2015 terulang lagi pada Februari 2020. Kala itu Liverpool diketahui masih memiliki kesempatan untuk meraih treble. The Reds juga berstatus tidak terkalahkan di Premier League kala bertandang ke Vicarage Road. Di sisi lain, kala itu The Hornest tengah berjuang untuk lolos dari jurang degradasi. Keinginannya untuk bisa menghindari degradasi ternyata jauh lebih besar dari kemampuan Liverpool dalam mempertahankan tren positif mereka. Performa Watford tak terkalahkan dengan Ismaila Sarr menjadi bintang dengan mencetak dua gol, berhasil membuat Liverpool menyerah tiga gol tanpa balas. 3. Man City 4-0 Liverpool pada Juli 2020

Liverpool sudah resmi menjadi juara saat Man City melakukan sedikit balas dendam di Premier League. Gol yang dicetak oleh Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden, dan gol bunuh diri Alex Oxlade-Chamberlain, membuat Liverpool tak akan dengan mudah menjalani musim berikutnya yang terbukti benar. Meski begitu, setelah kekalahan telak di Etihad itu, asuhan Jurgen Klopp itu berhasil memenangkan empat dari enam pertandingan tersisa untuk memastikan diri menjadi juara Liga Inggris 2019-2020 dengan raihan 99 poin. 2. Aston Villa 7-2 Liverpool pada Oktober 2020

Di tahun yang sama atas kekalahannya dengan Man City, juga kalah dengan Asto Villa. Kekalahan itu termasuk kekalahan pertama atas The Villa. Ollie Watkins mencetak hattrick dan Jack Grealish turut berkontribusi untuk terciptanya lima gol Aston Villa. Performa mengejutkan Adrian di bawah mistar gawang juga tak bisa membantu Liverpool terhindar dari kekalahan. 1. Man City 4-1 Liverpool pada Februari 2021

Kembali, Liverpool dipermak oleh Manchester City setelah tekanan yang luar biasa. Di mana sebelumnya The Reds kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di Anfield, yakni saat menjamu Burnley dan Brighton. Man City, yang bersikeras mempertahankan gelar juara, berhasil memanfaatkan situasi buruk Liverpool demi meraih kemenangan 4-1 di Anfield. Hal itu membuat tim asuhan Jurgen Klopp itu makin kesulitan untuk mengejar trofi juara. Phil Foden berhasil mengobrak-abrik pertahanan Liverpool, Jordan Henderson dan Fabinho diminta menggantikan posisi bek tengah dan nasibnya tidak lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Kekalahan itu pun pada akhirnya berdampak pada hasil akhir musim 2021-2022. Liverpool gagal mempertahankan gelar juara Liga Inggris lantaran Man City sukses memenanginya. Demikian 8 kekalah memalukan Liverpool di era Jurgen Klopp yang tak terduga.