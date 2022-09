DILIBAS 1-4 dalam laga Napoli vs Liverpool, The Reds pecahkan rekor terburuk Arsenal setelah 19 tahun. The Reds – julukan Liverpool – mengalami mimpi buruk ketika bertandang ke Stadio Diego Armando Maradona, Kamis (8/9/2022) dini hari tadi WIB.

Liverpool bertandang ke Italia dengan modal buruk dari Liga Inggris 2022-2023, dan itu nyatanya tidak membaik di pekan pembuka Liga Champions 2022-2023. Napoli masih menjadi mimpi buruk sejak terakhir kali mereka bertemu dengan perwakilan Italia itu di pentas Liga Champions 2019-2020.

Dalam 13 musim terakhir Liverpool hanya kalah dua kali di pertandingan pembuka Liga Champions. Keduanya terjadi di tangan Napoli, yakni pada musim 2019-2020 dan 2022-2023.

Tidak hanya itu, kekalahan telak Liverpool dari Napoli itu membuka luka lama wakil Liga Inggris pada Liga Champions. Sebab, hal itu pernah terjadi untuk Arsenal.

"Liverpool mengalami kekalahan terburuk yang pernah diderita oleh tim asal Inggris dalam pertandingan pembuka Liga Champions UEFA. Itu adalah yang terburuk sejak Arsenal kalah 3-0 dari Inter Milan pada 2003-2004," dikutip dari tweet akun Twitter @Optajoe, Kamis (8/9/2022).

Hasil itu juga menjadi kekalahan terburuk Liverpool di musim ini. Pasalnya, skor yang diterima tim asuhan Jurgen Klopp cukup telak. Â "Malam ini adalah kekalahan terburuk The Reds secara keseluruhan dalam kompetisi," tambah akun itu. Selanjutnya, Liverpool akan melawan Wolves dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Laga itu akan dimainkan di Anfield Stadium, Sabtu 10 September 2022.