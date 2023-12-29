Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024

JALAN Manchester City meraih titel Liga Champions 2022-2023 terhitung mulus. Mereka tak lagi bagai pungguk merindukan bulan pada musim panas 2023.

Fase Grup

Perjalanan si pungguk meraih bulan biru dimulai dari fase grup. Diundi masuk Grup G Liga Champions 2022-2023, Man City disebut-sebut bakalan kesulitan. Sebab, di grup itu bercokol Borussia Dortmund, Sevilla, dan FC Copenhagen.

Nyatanya, Manchester Biru bisa melenggang mulus dengan modal 14 poin hasil dari empat kemenangan dan dua seri. Anak asuh Pep Guardiola pun tampil sebagai juara grup.

Fase Gugur

Jalan mulus dan takdir tampaknya bersahabat dengan Man City. Buktinya, mereka bertemu RB Leipzig di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 ketika ada klub-klub seperti Inter Milan, AC Milan, dan Paris Saint-Germain (PSG) yang finis sebagai runner-up.

Die Roten Bullen disikat habis dengan agregat 8-1 meski sempat imbang 1-1 di pertemuan pertama. Ujian lalu datang dalam bentuk Bayern Munich pada babak perempatfinal.

Memang dasarnya takdir, Die Roten justru dijumpai dalam bentuk yang paling tidak ideal. Ada pergolakan di internal tim yang berujung pemecatan Julian Nagelsmann.

Pergantian sosok pelatih cukup berpengaruh terhadap performa Bayern. Alhasil, sang juara enam kali Liga Champions itu ditumpas dengan agregat 4-1.

Halangan juga tak mereka temui di babak semifinal kendati harus menghadapi Real Madrid. Los Blancos tampil di bawah performa hingga takluk 1-5 secara agregat dari Manchester City!