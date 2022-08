HASIL AS Roma vs Monza di pekan keempat Liga Italia 2022-2023 dapat diketahui pada artikel ini. Bermain di Stadion Olimpico, Roma, Giallorossi (julukan AS Roma) tanpil garang dengan menggilas tamunya Monza dengan skor 3-0.

Adapun ketiga gol AS Roma dicetak oleh brace Paulo Dybala (18’ dan 32’). Kemudian satu gol lagi hadir dari Roger Ibanez pada menit ke-61. Berkat kemenangan ini, AS Roma saat ini melesat ke puncak klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 dengan empat 10 poin dari tiga kemenangan, satu seri, dan nihil kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma mengawali pertandingan di babak pertama dengan melancarkan serangan masif ke pertahanan Monza. Hal ini membuat Monza kewalahan menghadapi gelombang serangan pasukan Jose Mourinho.

Namun demikian, beberapa peluang yang dimiliki Paulo Dybala dkk belum membuahkan hasil. Akan tetapi, mereka tidak menyerah dengan mengubah pola serangan dari berbagai sisi pertahanan Monza.

Hasilnya manis, Paulo Dybala (18’) akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat sepakannya. Pemain asal Argentina itu sukses menyepak bola dari umpan terukur Tammy Abraham, AS Roma unggul 1-0.

Usai gol tersebut, Biancorossi -julukan Monza- mencoba merespons dengan melancarkan serangan cepat. Namun sayang, serangan tim asuhan Giovanni Stroppa itu selalu terhenti di lini pertahanan Giallorossi -julukan AS Roma.

Keasyikan menyerang, Monza justru kembali kebobolan pada menit ke-32. Adalah Paulo Dybala (32’) yang kembali sukses membuat Michele Di Gregorio memungut bola dari gawangnya, AS Roma unggul 2-0. Usai gol tersebut, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak pertama usai.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, Monza langsung tancap gas menyerang pertahanan AS Roma untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa tembakan keras pemain Biancorossi berhasil membuat Rui Patricio jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Namun demikian, saat sedang asyik menyerang, Monza malah kembali kebobolan. Adalah Roger Ibanez (61’) yang berhasil menanduk bola masuk ke dalam gawang Monza. Ibanez berhasil memanfaatkan umpan matang dari tendangan sudut yang dikirim oleh Lorenzo Pellegrini, AS Roma menjauh 3-0. Selepas gol itu, AS Roma yang terus menekan akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan. Pada akhirnya, pasukan Jose Mourinho berhasil mengunci kemenangan atas Monza dengan skor 3-0. Susunan Pemain AS Roma vs Monza: AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla (Smalling 28’), Roger Ibanez, Zeki Celik, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Nicola Zalewski (Spinazzola 65’), Paulo Dybala (El Shaarawy 65’), Lorenzo Pellegrini (Bove 80’), Tammy Abraham (Belotti 80’). Pelatih: Jose Mourinho Monza (3-5-2): Michele Di Gregorio, Marlon Santos, Luca Marrone (Molina 46’), Luca Caldirola, Samuele Birrindelli, Matteo Pessina (Colpani 62’), Stefano Sensi (Bondo 84’), Jose Machin, Carlos Augusto, Gianluca Caprari (Mota 62’), Andrea Petagna (Ciurria 62 Pelatih: Giovanni Stroppa