MANCHESTER โ€“ Manchester United selangkah lagi mendapatkan Antony dari Ajax Amsterdam. Bahkan, Antony dikabarkan bakal meneken kontrak hari ini, Senin (29/8/2022), di Man United.

Sebagaimana diketahui, Antony telah santer dikaitkan akan hengkang ke Manchester United. Penyerang berusia 22 tahun itu ingin sekali bergabung dengan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut.

Akan tetapi, Ajax sebelumnya dilaporkan tidak merestui Antony untuk pindah dari Amsterdam. Kendati demikian, Setan Merah -julukan Manchester United- terus berusaha membujuk Ajax agar pemain tersebut bisa merapat ke Old Trafford.

Bahkan, Ajax Amsterdam sudah mendapatkan tawaran besar dari Manchester United sebesar 90 juta euro atau sekira Rp1,3 triliun. Namun demikian, De Godenzonen -julukan Ajax Amsterdam- bersikeras untuk mempertahankan Antony.

Padahal, pemain berusia 22 tahun itu sudah memohon-mohon untuk pergi dari klub sejak Februari 2022. Akan tetapi, baru-baru ini pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa Antony akan segera meneken kontrak dengan Manchester United. Hal itu bahkan akan terjadi pada hari ini.

Pasalnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan prinsip dengan mahar 100 juta euro atau setara Rp1,4 triliun. Antony pun akan dikontrak oleh Setan Merah hingga 2027 dengan opsi perpanjangan.

โ€œAntony ke Manchester United, here we go! Kesepakatan dengan Ajax, biaya 100 juta euro. Kontrak hingga Juni 2027 dengan opsi hingga 2028. Ditandatangani besok (hari ini)," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Twitternya @FabrizioRomano, Senin (29/8/2022).

Dengan harga yang fantastis itu, Manchester United pun membuat catatan sejarah pembelian pemain yang cukup mahal di Liga Belanda. Sementara itu, Antony dikabarkan akan terbang ke Manchester pekan depan.

"Kontrak sedang disiapkan, itu rekor biaya sejarah Eredivisie, Antony akan berada di Manchester minggu depan," tandasnya.