JELANG Juventus vs AS Roma di pekan ketiga Liga Italia 2022-2023, Jose Mourinho sedang dibalut motivasi tinggi. Sebab demikian, pelatih kepala AS Roma itu memberikan suntikan kepercayaan kepada anak buahnya agar bisa meraih kemenangan pada laga kontra Juventus nanti malam.

Sebagaimana diketahui, AS Roma bakal bertandang ke Juventus Stadium, pada Sabtu (27/8/2022) malam nanti pukul 23.30 WIB. Berbekal dua kemenangan awal di Liga Italia 2022-2023, Jose Mourinho merasa timnya layak menang melawan Juventus.

Sekadar informasi, sebelumnya AS Roma menang 1-0 atas Cremonese dan 1-0 atas Salernitana. Alhasil, Giallorossi (julukan AS Roma) berada di posisi ketiga klasemen Liga Italia musim ini, dengan enam poin.

"Ini adalah pertandingan yang bagus. Tapi itu semua tergantung pada perspektif Anda, bagi saya iya," kata Jose Mourinho dilansir dari laman resmi Roma, Sabtu (27/8/2022).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan timnya tidak akan gentar dalam laga itu. Namun, punya semangat untuk mengalahkan tim berjuluk Si Nyonya Tua.

"Memainkan laga melawan tim besar selalu memberi Anda banyak motivasi. Akan tetapi, itu juga akan selalu menjadi sangat sulit," katanya.

Jose Mourinho mengatakan berusaha timnya menampilkan permainan terbaik dalam laga nanti. Tujuannya menunjukkan bahwa AS Roma bisa konsisten dalam performa tim. "Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan," ujarnya.