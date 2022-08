JELANG Juventus vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023, salah satu pemain Serigala Ibu Kota, Paulo Dybala mengakui penuh ikatan emosional berjumpa mantan timnya. Akan tetapi, ia menegaskan bakal tampil maksimal demi membantu AS Roma menang malam nanti.

Sebagaimana diketahui, AS Roma bakal melawat ke kandang Juventus pada lanjutan pekan ketiga Liga Italia 2022-2023, Sabtu (27/8/2022) malam pukul 23.30 WIB. Menjelang laga itu, Paulo Dybala mendapat sorotan lebih.

Ya, bagaimana tidak, Paulo Dybala merupakan salah satu sosok ikonik di kubu Juventus. Selama tujuh tahun bersama, pemain asal Argentina itu berhasil mempersembahkan banyak gelar untuk Juventus.

Namun kini, Paulo Dybala sudah tak laga berseragam Juventus setelah hengkang ke AS Roma di bursa transfer musim panas 2022. Paulo Dybala pun hampir dipastikan akan bermain kontra Bianconeri (julukan Juventus) di Juventus Stadium, Italia malam nanti.

"Olahraga menciptakan perasaan yang paling menakjubkan ketika menyatukan orang dan saya berharap itu akan terbukti lebih benar dari sebelumnya," ucap Paulo Dybala dilansir dari laman resmi AS Roma, Sabtu (27/8/2022).

Β BACA JUGA:Massimiliano Allegri Tak Sudi Penampilan Kontra Sampdoria Terulang di Laga Juventus vs AS Roma

β€œIni akan menjadi pertandingan dengan begitu banyak emosi; untuk kembali ke kota di mana saya memiliki begitu banyak teman dan bermain di stadion di mana saya menikmati beberapa momen hebat dan merayakan kemenangan dengan fans Bianconeri yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri selama tujuh tahun,” sambungnya.

"Kali ini, bagaimanapun, saya akan bermain untuk Roma, saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk membuat para penggemar Giallorossi bahagia. Penggemar luar biasa yang memiliki hasrat luar biasa untuk permainan dan telah menyambut saya dengan luar biasa sejak hari pertama,” tambahnya. Lebih lanjut, Paulo Dybala mengatakan akan berusaha bersikap profesional dan menunjukkan permainan terbaiknya. Ia mengatakan ingin menikmati pertandingan melawan klub lamanya. "Hal yang indah tentang sepak bola adalah bagaimana semua hal ini bersatu dan itulah mengapa saya ingin menikmati pertandingan ini,” timpal Paulo Dybala. Sebagai tambahan informasi, saat ini posisi AS Roma lebih unggul ketimbang Juventus. Dari dua laga yang sudah dilakoni, AS Roma berhasil menyabet dua kemenangan dan berada di posisi kedua Liga Italia 2022-2023 dengan enam poin. Sementara itu, Juventus kini ada di peringkat kelima dengan raihan empat poin. Si Nyonya Tua hanya mampu satu menang dan sekali imbang.