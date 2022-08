DEMI menangkan Juventus vs AS Roma, Massimiliano Allegri minta bantuan suporter. Juventus sangat membutuhkan kemenangan di lanjutan Liga Italia 2022-2023 saat menjamu AS Roma di Allianz Stadium, Sabtu (27/8/2022).

Pelatih Massimiliano Allegri berpendapat bahwa dukungan dari para suporter di Allianz Stadium bisa mendongkrak semangat para pemain. Sebab sebelumnya, Juventus bermain dengan buruk ketika ditahan Sampdoria 0-0 di laga tandang pada pekan kedua Liga Italia 2022-2023.

"Dukungan para penggemar akan sangat penting melawan tim yang sedang dalam performa terbaik. AS Roma akan menyulitkan kami," tutur Massimiliano Allegri dilansir dari laman resmi Juventus, Sabtu (27/8/2022).

Pelatih asal Italia itu mengatakan Juventus dan AS Roma pastinya satu sama lainnya ingin meraih kemenangan. Kondisi itu membuat laga akan berlangsung dengan ketat.

"Saya mengharapkan pertandingan yang menghibur," ujarnya.

Tidak hanya itu, Massimiliano Allegri mengatakan tangan dingin Jose Mourinho membawa dampak besar dalam tubuh AS Roma. Lantaran, tim itu kini kembali disegani pada Liga Italia. "Jose Mourinho melakukan pekerjaan yang hebat. Dia memenangkan Konferensi Europa musim lalu, dan tim mengambil karakternya," ucapnya. Saat ini Juventus berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia dengan empat poin. Sementara itu, AS Roma bercokol di posisi ketiga dengan enam angka.