CHELSEA dikabarkan sudah resmi mendapatkan tanda tangan bek muda Leicester City, Wesley Fofana. Pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan The Blues -julukan Chelsea.

Kabar Fofana akan merapat ke Chelsea memang santer sejak dua pekan terakhir dan prosesnya cukup berlarut-larut. Bahkan, sang pemain sudah tak ikut serta dalam laga terakhir Leicester City di Liga Inggris 2022-2023 kontra Southampton.

Kini, Chelsea dikabarkan sudah sepakat untuk mendatangkan Fofana dari Leicester City. Menurut laporan pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, Sabtu (27/8/2022), The Blues sepakat di angka 75 juta euro (Rp1,1 triliun).

β€œWesley Fofana ke Chelsea, here we go! Dokumen hampir siap saat Leicester dan Chelsea mencapai kesepakatan tentang biaya pada hari Jumat, dan dapat dikonfirmasi,” tulis Romano dalam akun twitter pribadinya (@FabrizioRomano), Sabtu (27/8/2022).

β€œFofana akan menandatangani kontrak hingga Juni 2028 sebagai pemain baru Chelsea. Biaya sekitar 75 juta euro (termasuk add-on). Saatnya menyiapkan dokumen sekarang,” tambah keterangan Romano. Mengingat kredibilitas Romano, maka hampir dipastikan Chelsea akan mengumumkan Fofana dalam waktu dekat. Sementara itu, Fofana sendiri merupakan salah satu pemain muda berbakat The Foxes -julukan Leicester City. Pemain asal Prancis itu tercatat sudah membukukan satu gol dan satu assist dalam 50 penampilan bersama Leicester City di semua kompetisi. Di usianya yang masih muda, Fofana bisa menjadi prospek jangka panjang di Stamford Bridge. Tak ayal, The Blues dikabarkan rela menebus pemain asal Prancis itu dengan harga yang tinggi. Apalagi, Chelsea kini memang sangat membutuhkan tambahan baru di lini belakang usai ditinggalkan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen.