JAKARTA - Pemain futsal asal Portugal, Ricardinho telah memperpanjang kontraknya di Pendekar United. Menurut pemilik Pendekar United, Atta Halilintar, Ricardinho sepakat untuk terus bermain di Liga Futsal Profesional musim depan karena pemain futsal kelas dunia itu ingin pensiun di Indonesia.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Atta melalui Instagram pribadinya, pada Jumat (19/8/2022). Selebriti kondang itu bahkan memastikan bahwa Ricardinho ingin mengakhiri kariernya bersama Pendekar United.

“Here we go, permintaan banyak masyarakat Indonesia, untuk futsal tanah air, Ricardinho is Pendekar,” tulis Atta melalui Instagram pribadinya, @attahalilintar, Jumat (19/8/2022).

“Ricardinho: ‘saya mau pensiun di Pendekar’ bismillah, musim depan lebih baik,” tutup Atta pada caption unggahannya tersebut.

Sebagaimana diketahui, Ricardinho hanya dikontrak selama tiga bulan oleh Pendekar United. Namun begitu, pemain asal Portugal itu mampu menunjukkan performa impresif meski masa baktinya di Pendekar United baru seumur jagung.

Ricardinho menjadi jenderal pembangunan serangan serta mesin gol bagi Pendekar United. Sang pelatih, Wahyu Triyanto sempat mengatakan bahwa Ricardinho langsung membawa pengaruh positif bagi tim berjuluk The Warriors. Tak ayal, Pendekar United pun langsung menyodorkannya kontrak baru. Bahkan menariknya, Ricardinho ingin mengakhiri kariernya bersama Pendekar United. Hal ini tentu merupakan sinyal bahaya bagi klub-klub rival. Sekadar informasi tambahan, Pendekar United mengakhiri musim di peringkat empat klasemen Liga Futsal Profesional 2021 dengan koleksi 42 poin.