CHRISTIAN Eriksen resmi berseragam Manchester United, Cristiano Ronaldo yakin bertahan di Old Trafford? Rabu, (27/7/2022) dini hari WIB, Christian Eriksen resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Manchester United.

Ia direkrut Setan Merah –julukan Man United– dengan status bebas transfer usai kontrak enam bulannya dengan Brentford habis per 30 Juni 2022. Christian Eriksen diikat kontrak tiga tahun oleh tim besutan Erik Ten Hag tersebut.

Bintang asal Denmark itu tak sabar menantikan laga debut kompetitifnya bersama skuad Manchester Merah yang berpeluang besar terjadi di laga pembuka Liga Inggris 2022-2023 kontra Brighton & Hove Albion. Pertandingan itu digelar di Stadion Old Trafford pada Minggu 7 Agustus 2022.

Sebelumnya, Christian Eriksen sudah sering mengunjungi The Theatre of Dreams –julukan Old Trafford– selama tujuh tahun berseragam Tottenham Hotspur dan juga setengah musim kala membela The Bees –julukan Brentford. Ia pun selalu merasa istimewa ketika mentas di sana dan percaya akan ada perasaan yang berbeda ketika untuk pertama kalinya tampil sebagai personel tuan rumah.

“Pertandingan di Old Trafford selalu sangat bagus. Ada beberapa pertandingan yang sangat sulit di antaranya, tetapi selalu menjadi kenangan indah,” kata Christian Eriksen dilansir dari laman resmi Man United, Rabu (27/7/2022).

“Selalu sangat istimewa bermain di Old Trafford. Secara umum, bermain melawan klub besar seperti Manchester United, selalu ada sesuatu dengannya. Seperti yang saya katakan, akan aneh berada di sisi lain,” imbuh gelandang Timnas Denmark ini.

Pemain berusia 30 tahun itu berharap debutnya di Old Trafford nanti bisa berakhir dengan manis. Menurutnya, stadion berkapasitas 75.000 penonton itu merupakan tempat yang sempurna untuk memulai kariernya bersama Manchester United. “Ini akan menjadi sangat intens dan, mudah-mudahan cara yang baik untuk memulai karier di Manchester United. Ini tempat yang sempurna untuk melakukannya, di Old Trafford,” ujar mantan pemain Inter Milan tersebut. (Cristiano Ronaldo saat tiba di markas latihan Manchester United, Selasa 26 Juli 2022)

Bukan tak mungkin, kehadiran Christian Eriksen membuat megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, memilih bertahan di Old Trafford. Awalnya, ada dua hal yang membuat Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Manchester United pada musim panas 2022. Pertama, Manchester United tak lolos ke Liga Champions 2022-2023. Kedua, Manchester United bergerak lambat di pasar transfer. Namun, Manchester United mulai aktif di pasar transfer setelah mengamankan tanda tangan tiga pemain top, yakni Tyrell Malacia, Lisandro Martinez dan Christian Eriksen.