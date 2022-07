LONDON – Satu lagi pemain Manchester City dipastikan pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, akan menyeberang ke Arsenal, pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Ia adalah Oleksandr Zinchenko.

Ya, Arsenal hampir dipastikan memboyong bek sayap, Oleksandr Zinchenko, dari Manchester City usai seluruh proses transfer pemain asal Ukraina tersebut sudah rampung dilakukan. Dengan begitu, Zinchenko akan menyusul langkah Gabriel Jesus yang lebih dahulu meninggalkan Man City untuk gabung ke Arsenal.

Ya, Arsenal sendiri telah menyelesaikan kekurangan di lini depan usai memboyong Gabriel Jesus. The Gunners -julukan Arsenal- kemudian mengalihkan fokus untuk memburu pemain belakang.

Gayung bersambut, Arsenal kini sudah berhasil mendatangkan pemain lain dari Man City, yakni Oleksandr Zinchenko. Klub asal London Utara itu merogoh kocek sebesar 30 juta poundsterling atau setara Rp537 miliar untuk menebus Zinchenko dari Manchester Biru.

“Oleksandr Zinchenko ke Arsenal, here we go! Kesepakatan penuh berlaku sejak Jumat (15 Juli 2022) dengan Man City untuk biaya 30 juta poundsterling,” kata Fabrizio melalui Twitter pribadinya.

“Persyaratan pribadi juga telah disepakati, Zinchenko selalu tertarik untuk bergabung kembali dengan Arteta,” tambahnya. Ya, Zinchenko pernah merasakan asuhan Mikel Arteta. Sekadar informasi, Arteta pernah menjadi asisten Josep Guardiola di Man City. Kini, Zinchenko akan kembali bekerja sama dengan Arteta. Pemain berusia 25 tahun itu pun kabarnya akan diikat kontrak hingga tahun 2026. “Kontrak hingga Juni 2026, menurut David Ornstein (jurnalis The Athletic), tes medis dilaksanakan pekan ini,” tutupnya.