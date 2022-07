MANCHESTER - Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Manchester United sukses mendapatkan tanda tangan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Pengumuman resmi dari pihak klub pun disebut Romano akan dikabarkan dalam waktu dekat ini.

Sebagaimana diketahui, lini belakang menjadi salah satu titik kelemahan Man United pada musim 2020-2021. Rapuhnya pertahanan membuat Man United banyak kebobolan, bahkan tim berjuluk Setan Merah itu mengakhiri musim dengan selisih nol gol.

Sebab itu, lini belakang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi sang pelatih anyar, Erik ten Hag. Kini eks pelatih Ajax itu membawa salah seorang mantan anak asuhnya, Lisandro Martinez.

Dikonfirmasi Fabrizio, Martinez akan menjadi rekrutan Man United selanjutnya. Kesepakatan antara Man United dan Ajax berada di angka 55 juta Euro atau Rp827 miliar.

“Lisandro Martínez ke Manchester United, here we go! Kesepakatan penuh antara Man United dan Ajax untuk paket hingga 55 juta Euro,” tulis Fabrizio melalui Twitter pribadinya, Jumat (15/7/2022).

Ya, pengaruh Ten Hag di Ajax memperlancar jalannya negosiasi transfer. Pelatih asal Belanda itu juga berhasil meyakinkan Martinez agar mau ikut dengannya ke Manchester.

“Kesepakatan selesai - pertemuan di Amsterdam pada hari Rabu adalah langkah kuncinya. Sepuluh Hag, faktor besar,” tambahnya. Martinez nantinya akan diikat kontrak dengan durasi yang cukup panjang. Kontrak pemain asal Argentina di Man United berdurasi lima tahun, atau hingga musim panas 2027. Martinez merupakan bek kesayangan Ten Hag pada musim lalu. Pemain berusia 24 tahun itu tampil sebanyak 36 laga di semua kompetisi bersama Ajax. Menarik tentunya melihat apakah kehadiran Lisandro akan membuat pertahanan Man United makin kukuh pada musim depan?