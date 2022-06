GELANDANG bertahan senior asal Serbia, Nemanja Matic dikabarkan telah disodorkan kontrak jangka pendek satu tahun oleh AS Roma. Jika benar dan Nemanja Matic menyetujuinya, itu artinya ia akan segera reuni dengan Jose Mourinho di Italia musim depan.

Seperti diketahui, Nemanja Matic telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Manchester United tahun depan. Ia pun pergi dari Old Trafford dengan status bebas transfer di akhir musim 2021-2022.

Ketika pemain asal Serbia itu mengumumkan tidak akan memperbarui kontraknya dengan kubu Manchester Merah, Jose Mourinho memberi isyarat bahwa dia tertarik untuk membawanya ke Roma. Dia menyebut Nemanja Matic sebagai seorang pemain yang fantastis dan telah berjuang bersamanya di dua klub sebelumnya.

Kini, The Special One –julukan Mourinho- benar-benar akan reuni dengan Nemanja Matic. Dilansir dari Metro pada Selasa (7/6/2022), pemain 33 tahun itu telah menyetujui kontrak satu tahun dengan AS Roma.

Selain itu, eks pemain Benfica itu juga disebut memiliki opsi perpanjangan kontrak satu tahun lagi dengan Giallorossi –julukan AS Roma. Namun, itu tergantung dari jumlah penampilannya nanti.

Sebelumnya, Nemanja Matic sendiri sudah pernah bersama Jose Mourinho di Chelsea dalam periode kedua mereka sebagai pemain dan pelatih di Stamford Bridge. Mereka pun sukses menyabet gelar Liga Inggris 2014-2015 dengan pasukan London Biru.

Kemudian, pada musim panas 2017, pemain berpostur 194 cm itu kembali bersama juru taktik asal Portugal itu saat bergabung dengan Manchester United. Sayangnya, selama lima tahun di Old Trafford, dia tidak mendapatkan trofi apapun. Jika benar-benar pindah ke AS Roma, maka Nemanja Matic menyusul dua mantan penggawa Setan Merah lainnya. Adapun dua pemain itu adalah Chris Smalling dan Henrikh Mkhitaryan. Selain itu, ia juga mengikuti jejak dua pemain dari Liga Inggris, yang bergabung dengan AS Roma. Pemain tersebut adalah Tammy Abraham dan Rui Patricio.