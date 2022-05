FOR SUR MER – Jadwal Toulun Cup 2022 pada Rabu 1 Juni 2022, di iNews TV akan menyajikan salah satu pertandingan dari Grup C, yakni antara Tim Nasional (Timnas) Jepang U-20 vs Timnas Aljazair U-23. Laga tersebut pun akan disiarkan live delay pada pukul 01.00 WIB dan dihelat di Stade Parsemain, Prancis.

Laga Timnas Jepang U-20 melawan Aljazair U-20 merupakan pertandingan pembuka dari Grup C Toulon Cup 2022. Kedua tim pun diprediksi akan langsung menurunkan kekuatan terbaiknya agar bisa merebut kemenangan perdana.

Untuk tampil di ajang Toulon Cup 2022, Timnas Jepang U-20 lantas membawa tiga pemain yang tampil di kompetisi Eropa. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Jay Maeda Haddow (Blackburn Rovers U-18), Niko Takahashi (Barcelona Juvenil B), dan Rio Nitta (Wacker Inssbruck).

Dengan ketiga pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa tersebut, tampaknya pelatih Timnas Jepang U-20, Masanaga Kageyama akan sedikit diunggulkan untuk menghadapi Aljazair U-20.

20 pemain Jepang U-20 yang bermain di kompetisi lokal pun tak bisa dianggap remeh. Tentunya para pemain muda tersebut akan berusaha tampil baik agar bisa dilirik pencari bakat klub-klub Eropa yang memang sering menyaksikan pertandingan Toulon Cup.

Kendati demikian, Aljazair U-23 jelas juga tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha sebaik mungkin tampil baik untuk bisa memetik kemenangan atas tim dari Negeri Sakura tersebut.

Untuk yang belum tahu, Toulon Cup diinisiasi oleh Maurice Revello dan bergulir pada 1967. Hingga saat ini, turnamen ini berhasil mengikutsertakan negara-negara kuat semacam Brazil, Argentina, Inggris, Prancis, hingga Italia. Tak hanya itu, sejumlah bintang sepak bola dunia juga tercatat pernah berpartisipasi, seperti Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Alan Shearer, David Beckham, dan masih banyak lagi. Jadi, tidak heran jika para pemain muda Timnas Jepang U-20 dan Aljazair U-20 akan berusaha keras untuk menampilkan yang terbaik dan membawa tim mereka juara. Selain Jepang U-20 dan Aljazair U-20, Grup C juga diisi tim-tim kuat lainnya, yakni Komoro serta Kolombia. Berikut Jadwal Toulon Cup 2022 Hari Ini di iNews: Rabu, 1 Juni 2022 Timnas Jepang U-20 vs Timnas Aljazair U-23 (pukul 01.00 WIB)