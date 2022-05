JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di perebutan medali perunggu SEA Games 2021 sudah dirilis. Laga Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- vs Timnas Malaysia U-23 yang akan digelar di My Dinh Nasional Stadium, Hanoi, Minggu 22 Mei 2022, pukul 16.00 WIB, ini bakal disiarkan secara langsung di RCTI dan iNewsTV.

Ya, pertandingan di cabor sepakbola putra SEA Games 2021 sudah memasuki laga perebutan medali. Timnas Indonesia U-23 sendiri dipastikan gagal merebut medali emas.

Pasalnya, Egy Maulana Vikri dkk gagal menembus partai final usai kalah dari Timnas Thailand U-23 dengan skor 0-1 di babak semifinal. Laga ini sendiri berlangsung sangat sengit hingga digelar mencapai babak tambahan waktu dan diwarnai 4 kartu merah.

Seluruh kartu merah dikeluarkan wasit pada babak tambahan waktu. Satu kartu merah diberikan kepada pemain Thailand, William Gabriel. Kemudian, tiga kartu merah lain diberikan kepada pemain Timnas Indonesia U-23, yakni Firza Andika, Rachmat Irianto, dan Ricky Kambuaya.

Kondisi ini membuat Timnas Indonesia U-23 akan mengalami krisis pemain jelang menghadapi Timnas Malaysia U-23 dalam perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Garuda Muda hanya menyisakan 15 pemain jelang menghadapi Malaysia.

Pasalnya, selain 3 pemain di kartu merah, ada juga pemain yang mengalami cedera. Ia adalah Egy Maulana Vikri. Sementara itu, satu nama lagi, yakni Elkan Baggott, tak kunjung datang.

Namun ternyata, krisis pemain ini tak hanya dialami Timnas Indonesia U-23. Timnas Malaysia U-23 juga mengalami nasib yang sama, lebih tepatnya krisis pemain belakang.

Ada dua pemain Timnas Malaysia U-23 yang dikonfirmasi sang pelatih, Brad Maloney, mengalami cedera. Mereka adalah bek Harith Haiqal Adam Afkar hingga kiper Muhammad Azri Ab Ghani. “Tidak pernah mudah kehilangan pemain kunci. Jelas, dia (Harith Haiqal) telah menjadi pemimpin di lini belakang dan mengatur orang-orang di depannya juga,” ucap Brad Maloney, dikutip laman Bernama, Sabtu (21/5/2022). Kondisi ini membuat laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 akan berjalan seru dan menarik. Laga pun akan sangat sayang dilewatkan. Mampukan Shin Tae-yong mengantar Timnas Indonesia U-23 merengkuh medali perunggu? Saksikan laga ini secara live di RCTI dan iNewsTV. Berikut Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Perebutan Medali Perunggu SEA Games 2021: Minggu 22 Mei 2022 16.00 WIB - Live RCTI dan iNewsTV.