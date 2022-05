HASIL Torino vs AS Roma di pekan ke-38 Liga Italia 2021-2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Giallorossi –julukan AS Roma– menang 3-0 atas Torino.

Tammy Abraham menjadi bintang kemenangan AS Roma lewat brace yang dibuat. Kemenangan ini memastikan AS Roma finis keenam di Liga Italia 2021-2022 dengan koleksi 63 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma tampil meyakinkan sejak peluit pertandingan babak pertama dibunyikan. Meski berstatus tuan rumah, I Giallorossi tampil percaya diri untuk mengambil alih permainan.

Namun, Torino tidak tinggal diam. Mereka enggan tampil mengecewakan di depan publik sendiri. Secara perlahan, tim tuan rumah sukses memegang penguasaan bola.

Kendati begitu, tim asuhan Jose Mourinho terbilang unggul dalam menciptakan peluang. Ancaman yang ditebar cukup efektif untuk membuat Torino kewalahan.

Alhasil, AS Roma berhasil unggul lebih dulu. Tammy Abraham mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33 sekaligus membawa rekan-rekannya unggul 1-0.

Tak butuh waktu lama, Tammy Abraham sukses menggenapkan keunggulan menjadi 2-0 sembilan menit kemudian. Kali ini, ia mencetak gol lewat titik penalti. Hingga jeda turun minum, kedudukan 2-0 untuk keunggulan AS tetap terjaga.

Babak Kedua Keunggulan dua gol itu membuat tim Ibu Kota tampil lebih percaya diri lagi. Namun, tetap saja, Torino lebih unggul dalam hal penguasaan bola. Torino pun sadar akan ketertinggalannya. Mereka langsung mengambil insiatif meningkatkan tempo permainan untuk mengejar kedudukan. Sederet peluang mampu didapat. Hanya saja, serangan yang dibangun masih begitu monoton. Dari sekian banyak percobaan, lebih banyak shot off target yang dicatat, ketimbang on target. Di sisi lain, serangan balik pasukan Jose Mourinho lebih berbahaya. Torino bahkan kecolongan lagi setelah Lorenzo Pellegrini mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78 lewat hadiah penalti. Waktu tersisa sedikit, Torino terus mencoba. Namun, minimnya kreativitas dan daya gedor yang monton membuat AS Roma menang 3-0 tanpa balas. Berikut Susunan Pemain Torino vs AS Roma: Torino (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Praet, Brekali; Belotti. AS Roma (3-4-2-1): Patricio; Ibanez, Kumnbulla, Mancini; Zalewski, Oliveira, Veretout, Spinazzola; Shomurodov, Pellegrini; Abraham.