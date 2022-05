MEDIA asal Vietnam, The Thao 247, menyebut laga Timnas Myanmar U-23 vs Timnas Vietnam U-23 sebagai pertandingan penentu siapa pemuncak klasemen Grup A SEA Games 2021. Hal itu berarti, The Thao 247 tidak menghitung Timnas Indonesia U-23, meski skuad Garuda Muda masih berpeluang finis di posisi pertama.

Jumat, (13/5/2022) pukul 19.00 WIB, Timnas Myanmar U-23 dan Timnas Vietnam U-23 bakal bentrok di Stadion Viet Tri, Phu Tho. Laga ini krusial bagi kedua tim.

(Timnas Vietnam U-23 kan bersua Timnas Myanmar U-23 sore ini)

Berhubung sudah mengoleksi enam angka dari dua pertandingan awal, Timnas Myanmar U-23 dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2021 jika menang atas Vietnam. Koleksi sembilan poin sudah cukup meloloskan Timnas Myanmar U-23 ke babak empat besar.

Sementara bagi Timnas Vietnam U-23 yang kini mengoleksi empat angka, hanya kemenangan yang dapat menjaga peluang mereka lolos ke semifinal SEA Games 2021. Jika menang atas Myanmar, Vietnam bakal naik ke puncak klasemen, namun belum lolos ke semifinal.

“Vietnam U-23 vs Myanmar U-23 merupakan penentu puncak klasemen Grup A sepakbola putra SEA Games 2021,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

“Skuad asuhan Park Hang-seo harus menang untuk naik ke puncak klasemen. Vietnam harus memperkuat kemampuan mereka jika ingin lolos ke semifinal SEA Games 2021,” lanjut The Thao 247.

Namun, media Vietnam tersebut melupakan Timnas Indonesia U-23. Skuad Garuda Muda masih berpeluang finis di posisi teratas. Kondisi itu terjadi jika di laga malam nanti Myanmar dan Vietnam bermain imbang. Kemudian di dua laga sisa fase grup, Timnas Indonesia U-23 menang atas Filipina dan Myanmar. Jika kondisi itu terjadi, koleksi ssembilan poin milik Timnas Indonesia U-23 tak mungkin tergeser dari puncak klasemen Grup A SEA Games 2021. Timnas Indonesia U-23 sendiri akan menjalani laga ketiga mereka di SEA Games 2021 sore ini. Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menghadapi Timnas Filipina U-23 di SEA Games 2021 pukul 16.00 WIB. Sanggupkah Timnas Indonesia U-23 merebut tiga poin dalam laga kontra Filipina?